【藝術文化】綠光《當妳轉身之後》重啟巡演 以幽默睿智面對生命旅程

譚艾珍（左）在戲中擁抱王琄（右）的畫面，讓觀眾十分感動。（張大魯攝，綠光劇團提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕綠光世界大劇場《當妳轉身之後》時隔8年重啟巡演，由原班人馬王琄、譚艾珍、羅北安、曾少宗、張靜之共同演出，首站上週在台北城市舞台登場，連續2週都創完售佳績。

《當妳轉身之後》用療癒、幽默、坦然陪伴觀眾探詢兩大生命課題，包括如何「好好活著」以及「如何死去」，激起觀眾共鳴。綠光劇團表示，此作原著是美國劇作家Margaret Edson的作品《W;t》，於1999年獲得普立茲獎等多項大獎，並曾在2001年翻拍成電視電影《心靈病房》。劇中探討死亡、醫學倫理、生命價值等議題，透過吳念真的改編，台詞更貼近台灣人的生命經驗，涵括文學、醫學與哲學等面向，反思人們如何以幽默睿智面對生命旅程。

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由王琄飾演的女主角姚麗玲，是一位教學一絲不苟、略顯不近人情的文學教授，50歲時震撼得知自己罹患末期卵巢癌，在接受各種化療期間，面對各種情緒關卡，最後無奈也無力回天，接受生命的離去。而演藝資歷即將滿50年的譚艾珍，於劇中飾演女主角的指導教授，在女主角生命最後給予溫暖厚實的擁抱，讓無數觀眾感動落淚。譚艾珍說，自己的舞台劇作品不多，但《當妳轉身之後》對她的生命觀影響很深，更從此深深被劇中所展現的莊子的豁達智慧吸引。

《當妳轉身之後》本週在台北城市舞台還有4場演出（另將於2025年3月推出加演場），緊接著將於高雄衛武營、嘉義表演藝術中心、台中市中山堂、台南文化中心演藝廳巡演，詳詢Opentix。

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