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藝文 > 自由副刊 > 愛讀書

【自由副刊．愛讀書】 《圖解酷兒史》

2024/12/12 05:30

【自由副刊．愛讀書】 《圖解酷兒史》《圖解酷兒史》
約翰．巴克著，朱爾斯．席利繪，Zito Tseng譯，自牧文化出版

約翰．巴克著，朱爾斯．席利繪，Zito Tseng譯，自牧文化出版

基本問題是困難的。長話短說是困難的。酷兒、歷史、理論，盤根錯節，有時抗拒規訓，有時自相矛盾。如何提綱挈領又不失要領――在這處處地雷的敏感地帶，更需多一份留心，差異形成的警戒線。身為運動者與學者的梅格—約翰．巴克（Meg-John Barker，1974-）與插畫家朱爾斯．席利（Jules Scheele）做出示範。《圖解酷兒史》資訊簡明、鋪排穩健，解說較困難的詞彙，亦有親切的疏鬆拿捏，內行人不放空，門外漢不掉隊。從早期的性學理解、同志權利運動開門，主篇幅介紹酷兒理論的重要學者、作家與他們提出的概念；當然也包含來自內部、外部的批判與拉扯，以及酷兒理論家的回應。勾勒出酷兒理論的近況後，總結地提示走過一遭的我們，在日常生活中如何更酷兒地思考。《圖解酷兒史》遠遠超越「插圖調劑正文」的框架，圖像與文字構成互補的兩大區塊――接近投影片的表達語彙――明快、富累進的成就感，帶來異於閱讀一般理論入門的愉快體驗。（163）

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