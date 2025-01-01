【藝術文化】第36屆傳藝金曲獎 開放報名

（圖：傳藝中心提供）

第36屆傳藝金曲獎自元旦起開放報名至2月8日截止，特別獎的推薦時間則至2月28日止。凡於113年1月1日至12月31日間，首次發行的傳統暨藝術音樂專輯及正式公開展演的戲曲作品，均可報名。

傳藝中心說明，音樂類和戲曲表演類依舊保留其主要的獎項安排，音樂類獎項涵蓋4大類別專輯獎及7項個人獎；戲曲表演類則包括6項個人獎，以及「最佳年度作品獎」、「評審團獎」，特別獎部分則持續接受各界推薦提名，獎項總獎金為385萬元。此外，隨著線上演出形式日益普及，戲曲表演類特別補充規範，明確要求報名的線上演出作品，需為實體演出的同步直播，以確保參賽作品的專業性與完整性。

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報名須知及獎勵辦法等相關資訊，可詢傳藝金曲獎官網或電洽台灣音樂館（02-8866-9716）。

（文：記者凌美雪，圖：傳藝中心提供）

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