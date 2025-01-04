【藝術文化】順天珍寶回娘家 許鴻源珍藏展彰化登場

「順天珍寶回娘家」昨日舉行開幕記者會，左起策展人蕭瓊瑞教授、國立臺灣美術館館長陳貺怡、彰化縣長王惠美、順天堂藥廠許照信名譽董事長、藝術家陳景容。 （彰化縣政府提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣立美術館即日起至3月2日推出「順天珍寶回娘家」展覽，展出106幅由許鴻源博士生前珍藏的台灣美術作品。這次展覽和2021年國立台灣美術館的「海外存珍」展不同，因為這批作品不僅回到台灣，更回到許鴻源的家鄉彰化，這種「回娘家」的親切感，既代表藝術品返鄉，也彰顯彰化對文化傳承的重視。

這次展覽以「向許鴻源博士致敬」、「蓊鬱：前輩典範」、「斐然：跨越時代」和「璀燦：戰後新風貌」4大主題，完整呈現台灣藝術百年來的發展與變遷，展出包括石川欽一郎、陳澄波、廖繼春等台灣美術史上的大師，也有彰化籍藝術家陳景容、施並錫等人的代表作品。

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昨天開幕記者會，縣長王惠美、國立台灣美術館館長陳貺怡、順天堂藥廠名譽董事長許照信伉儷、策展人蕭瓊瑞教授及多位參展藝術家齊聚一堂，共同見證這場藝術饗宴。

王惠美表示，許鴻源是彰化和美的驕傲，不僅是台灣第1位取得日本藥學博士學位的人，更是台灣科學中藥之父，他熱愛藝術，一生收藏600多件台灣美術珍品，並在過世後將這些藝術瑰寶無償捐贈給台灣，做為對社會的回饋。今年適逢彰化縣立美術館10週年，特別挑選出106幅作品舉辦展覽，讓大家一睹珍藏畫作的風采。

陳貺怡也說，這批順天珍寶是國美館的瑰寶，自2019年進館後多次展出，深受好評，這次在彰化展出，讓展覽更具意義。順天堂藥廠名譽董事長許照信表示，這些珍品畫作是台灣人的寶藏，看到寶藏回到彰化展出，能讓更多人欣賞，他很高興。

策展人蕭瓊瑞強調，許鴻源博士的收藏沒有族群或時代的界限，他的視野跨越了不同時期與風格。這次展覽是一場難得的文化饗宴，邀請大家千萬別錯過。

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