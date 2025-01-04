【藝術文化】2025 ART FUTURE藝術未來博覽會 1/10開展

阮原閔Siyat Moses〈徒疼：精神的乘載 I〉，手工紙（薯榔、構樹紙紙漿）、油墨，80×56.5公分，2020。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕為挖掘潛力年輕藝術家，「2025 ART FUTURE藝術未來博覽會」聚焦於40歲以下的藝術新星，邀請超過40間國內外知名藝廊參展，並打造多元特展區，將於1月10至12日在君悅酒店登場。

藝術未來策辦人張學孔指出，今年匯集台灣年輕藝術家的卓越作品，其中包含台北美術獎、高雄獎、台南新藝獎、全國美展、中山奬、璞玉發光及重要奬學金等各奬項的得主，M.I.T.媒合畫廊也將呈現得主作品，彰顯新世代藝術創作與藝術市場的無限可能，此外，「新媒體藝術比起去年更是大放異彩。」

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本屆設置特展區，包含由陳亮策畫的「原住民藝術特展」將呈現郭悅暘、阮原閩、胡家瑜等原住民藝術家的作品、「新媒體藝術專區」則展出由國內外新媒體藝術家創造的虛實結合與互動式作品，探索數位藝術的可能性、「東南亞新銳藝術」呈現越南年輕藝術家極具地方特色與當代性的作品。

值得留意的是，不僅曾參與2023年林茲電子藝術節的藝術家團體貳進將帶來充滿實驗性與未來感的作品；藝術家林晏竹也將以創作者身分展陳前衛性作品《永恆迴路》（Eternal Circuit）。

海外畫廊也是今年亮點，超過30組韓國與日本的藝術家呈現東方文化底蘊與當代語彙的巧妙結合，帶來豐富的藝術視野；香港與希臘等年輕藝術家，也將於今年的博覽會中呈現獨特創作。

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