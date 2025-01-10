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【藝術文化】立委對名稱及年代界定無共識 《不義遺址保存條例草案》擇期再審

2025/01/10 05:30

立法院教育及文化委員會昨日審查《不義遺址保存條例草案》，文化部長李遠（站者）回應立委的問話。（記者凌美雪攝）立法院教育及文化委員會昨日審查《不義遺址保存條例草案》，文化部長李遠（站者）回應立委的問話。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕立法院教育及文化委員會昨（9）日審查《不義遺址保存條例草案》，由於朝野立委對於法案名稱、定義及年代界定等問題，意見嚴重分歧，無法取得共識，多數條例都保留再議。

為落實轉型正義，展現國家主動保存不義遺址、促進社會溝通反省、建立保障人權、守護民主價值的社會，文化部訂定獨立專法《不義遺址保存條例草案》，共計16條，包括主管機關辦理不義遺址調查研究、審議、公告及相關法律效力；公、私有不義遺址保存活化原則及獎勵補助；公有不義遺址管理機關（構）管理維護義務、毀損公有不義遺址的處罰等規定。

草案於去年通過成為行政院版本，並送請立法院審議。朝野也有多位立委提出相應的修改版本，於昨日與政院版併案進行逐條審查。但從草案名稱就有多位立委意見分歧，其中，國民黨立委柯志恩與民進黨立委黃捷，主張可更名為「人權紀念場址」或「人權歷史場域」。另有其他立委認為「不義遺址」的定義不夠明確，民進黨多位立委則強調「不義遺址」是世界通行方式。

此外，包括無黨籍立委高金素梅與國民黨原住民立委鄭天財等，認為年代的界定應追溯至日治時期，甚至清代。民進黨立委林宜瑾則認為，《不義遺址保存條例草案》原來就是針對中華民國威權統治時期的檢討，與清代跟日本治台的殖民政權，不應混為一談。郭昱晴更直接表達不滿，質疑國民黨此舉是為模糊焦點。

由於從草案名稱到第1條就卡關，而第3條以後，幾乎每條都使用到「不義遺址」名稱，因此，只有第2條「主管機關為文化部」通過林宜瑾版本，如本法所定事項涉及其他目的事業主管機關執掌者，由主管機關會同各目的事業主管機關辦理。其他都必須保留，民進黨立委吳沛憶提議再開公聽會凝聚共識，獲得國民黨多位立委共識，將在辦理完公聽會之後，再擇期另行審查。

昨日審查過程中，還有一個插曲，即國民黨立委葛如鈞多次點名文化部長李遠，要求他針對「挺戒嚴」是否也算「不義言論」做出回應，李遠則直面問題核心指出，以韓國總統尹錫悅宣布全國戒嚴一事為例，他最後不成功，因為韓國已經走到一個民主時代，能從威權到民主，是靠大學生衝在第一線被殺、被抓，勇敢爭取來的。「一個時代走到一個程度的時候，如果倒退回去，是一個悲劇。」李遠直接對葛如鈞說，「所以你剛才講說有人挺戒嚴，我根本沒有感覺到這句話存在，你來問全台灣的人，大家投票讓不讓人戒嚴？一定是非常少的人贊成。」李遠認為，要問「挺戒嚴」算不算「不義言論」，是一點都沒有意義的話。對於李遠的回應，葛如鈞沒有表達意見，旋即離開議場。

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