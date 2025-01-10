限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
【藝術文化】台北愛樂少年及兒童合唱團 歲末高唱「愛無限」
台北愛樂少年及兒童合唱團將再次於台北國家音樂廳演出。（台北愛樂文教基金會提供）
〔記者凌美雪／台北報導〕即將邁入第36年的台北愛樂少年及兒童合唱團，將於1月20日晚間在台北國家音樂廳舉辦「愛無限」 音樂會，由台北愛樂青年管弦樂團協演，同場邀請優秀的青年女高音梁又中、次女高音鄭海芸，以及薇閣中學（國中部）合唱團聯演。
音樂會上半場將呈現18世紀拿坡里樂派的音樂大師培高雷西（Giovanni Battista Pergolesi, 1710-1736）的宗教音樂作品《聖母悼歌》（Stabat Mater），此曲是裴高雷西在肺結核的病痛中所完成的最後一部作品，完成後沒幾天就離世，所以後人稱這部作品是「天鵝最後的離歌」。台北愛樂文教基金會表示，此曲原本的編制是兩位女聲獨唱、二重唱、弦樂及管風琴，此次演出加入台北愛樂少年及兒童合唱團，在優美的曲調及動人的情感傳遞下，必能贏得全場聽眾的喜愛。
請繼續往下閱讀...
音樂會下半場則將呈現一系列深情與溫暖的曲目，表達愛的無私與包容，並帶領聽眾進行一趟音樂之旅，包括〈愛的真諦〉、〈我親愛的朋友〉、〈黃昏的歌聲〉、〈為何而唱〉等歌曲，以及布農族歌謠〈媽媽頌：Cina & 心肝寶貝〉溫柔的音符、瑞典傳統民謠〈LIMU〉及〈Mon-Ke-ya〉等。詳詢Opentix。
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
網友回應