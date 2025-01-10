【藝術文化】台北愛樂少年及兒童合唱團 歲末高唱「愛無限」

台北愛樂少年及兒童合唱團將再次於台北國家音樂廳演出。（台北愛樂文教基金會提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕即將邁入第36年的台北愛樂少年及兒童合唱團，將於1月20日晚間在台北國家音樂廳舉辦「愛無限」 音樂會，由台北愛樂青年管弦樂團協演，同場邀請優秀的青年女高音梁又中、次女高音鄭海芸，以及薇閣中學（國中部）合唱團聯演。

音樂會上半場將呈現18世紀拿坡里樂派的音樂大師培高雷西（Giovanni Battista Pergolesi, 1710-1736）的宗教音樂作品《聖母悼歌》（Stabat Mater），此曲是裴高雷西在肺結核的病痛中所完成的最後一部作品，完成後沒幾天就離世，所以後人稱這部作品是「天鵝最後的離歌」。台北愛樂文教基金會表示，此曲原本的編制是兩位女聲獨唱、二重唱、弦樂及管風琴，此次演出加入台北愛樂少年及兒童合唱團，在優美的曲調及動人的情感傳遞下，必能贏得全場聽眾的喜愛。

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音樂會下半場則將呈現一系列深情與溫暖的曲目，表達愛的無私與包容，並帶領聽眾進行一趟音樂之旅，包括〈愛的真諦〉、〈我親愛的朋友〉、〈黃昏的歌聲〉、〈為何而唱〉等歌曲，以及布農族歌謠〈媽媽頌：Cina & 心肝寶貝〉溫柔的音符、瑞典傳統民謠〈LIMU〉及〈Mon-Ke-ya〉等。詳詢Opentix。

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