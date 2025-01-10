自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】台北愛樂少年及兒童合唱團 歲末高唱「愛無限」

2025/01/10 05:30

台北愛樂少年及兒童合唱團將再次於台北國家音樂廳演出。（台北愛樂文教基金會提供）台北愛樂少年及兒童合唱團將再次於台北國家音樂廳演出。（台北愛樂文教基金會提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕即將邁入第36年的台北愛樂少年及兒童合唱團，將於1月20日晚間在台北國家音樂廳舉辦「愛無限」 音樂會，由台北愛樂青年管弦樂團協演，同場邀請優秀的青年女高音梁又中、次女高音鄭海芸，以及薇閣中學（國中部）合唱團聯演。

音樂會上半場將呈現18世紀拿坡里樂派的音樂大師培高雷西（Giovanni Battista Pergolesi, 1710-1736）的宗教音樂作品《聖母悼歌》（Stabat Mater），此曲是裴高雷西在肺結核的病痛中所完成的最後一部作品，完成後沒幾天就離世，所以後人稱這部作品是「天鵝最後的離歌」。台北愛樂文教基金會表示，此曲原本的編制是兩位女聲獨唱、二重唱、弦樂及管風琴，此次演出加入台北愛樂少年及兒童合唱團，在優美的曲調及動人的情感傳遞下，必能贏得全場聽眾的喜愛。

音樂會下半場則將呈現一系列深情與溫暖的曲目，表達愛的無私與包容，並帶領聽眾進行一趟音樂之旅，包括〈愛的真諦〉、〈我親愛的朋友〉、〈黃昏的歌聲〉、〈為何而唱〉等歌曲，以及布農族歌謠〈媽媽頌：Cina & 心肝寶貝〉溫柔的音符、瑞典傳統民謠〈LIMU〉及〈Mon-Ke-ya〉等。詳詢Opentix。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應