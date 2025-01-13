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【藝術文化】香港聽障舞團「森林樂」首訪台 《手舞觸動2》舞出生命熱情

2025/01/13 05:30

「森林樂」的表演希望呈現出永不放棄的精神。（森林樂、自由空間劇場提供）「森林樂」的表演希望呈現出永不放棄的精神。（森林樂、自由空間劇場提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕「在你眼中，我是隨著悠揚的樂曲婆娑起舞；在我耳裡，宛如寂靜深谷，足下每一次輕踏、每一次旋轉，都是我對天地的靜謐詠嘆。」香港聽障舞團「森林樂」首次受邀訪台，將於18、19日在萬座曉劇場，演出《手舞觸動2－You’ll Never Dance Alone》。

聽障舞團「森林樂」創辦人黃耀邦。（森林樂、自由空間劇場提供）聽障舞團「森林樂」創辦人黃耀邦。（森林樂、自由空間劇場提供）

聽障人士如何克服感官限制隨音樂起舞？除了這點引人好奇之外，此次「森林樂」訪台，其實還有另外一件事頗受關注，就是舞團疑因創辦人黃耀邦曾以手語演繹〈願榮光歸香港〉，並曾為抗爭者發起的「民間記者會」擔任手語翻譯、轉發活動訊息，觸碰了港府敏感的政治神經，導致自2024年3月起，演出被取消，之後都沒有香港的場館願提供檔期。

對此，舞團曾在媒體問及此事時，坦承感到失望、難過與可惜，但不放棄。黃耀邦認為，世界很大，應該還有其他地方可以表演，因此，當收到台灣的邀約，便決定以台北做為重新出發的起點。

此次邀請「森林樂」來台演出的自由空間劇場，負責人鄧耀榮是由香港移居台灣的港人。鄧耀榮表示，自己是偶然得知「森林樂」因找不到適合場地演出受阻，同時了解到樂團成員多為聽障或弱聽人士，深感他們過去付出的努力與毅力很不容易。

鄧耀榮說，因為香港比較特別，大部分的展演空間都是由政府管理的，他對香港人所面臨的壓力感同身受，也能體會「森林樂」成員在生活中面臨的種種挑戰，促使他積極說服舞團嘗試來台演出，盼藉此為舞團開創全新的發展契機，也讓更多人見證他們的才華與堅毅精神。

黃耀邦的雙親也是聽障人士，而原本聽力正常的他，在3歲時歷經一場高燒後，聽力便直線下降，到6歲時，他的耳朵已經完全無法聽到任何聲音。2010年，他成立「森林樂」，成員清一色都是聽障人士，但他們努力克服五感的缺陷，在舞台上演一齣自己對生命的認可。

「森林樂」成員努力克服五感的缺陷，在舞台上演一齣自己對生命的認可。（森林樂、自由空間劇場提供）「森林樂」成員努力克服五感的缺陷，在舞台上演一齣自己對生命的認可。（森林樂、自由空間劇場提供）

聽障人士想要跟著音樂節奏跳舞，是件非常困難的事，成員們為了要感受音樂的重低音與震動，配戴助聽器的同時，還要忍受噪音持續轟炸耳朵的痛楚。黃耀邦解釋，當陽光被大樹枝枒遮擋而無法灑落，森林內就變得黑暗，如同聽障與健聽者之間的隔閡。以「森林樂」為名，舞蹈為媒介，就是期許讓聽障人士像自由的小鳥般，衝出黑暗的森林，也代表一種永不放棄的精神。

即將在台灣演出的《手舞觸動2－You’ll Never Dance Alone》，內容主要敘述黃耀邦近幾年的遭遇，黃耀邦表示，雖然改變不了世界，但心中有團火，生命有限、心中有熱情，要把握每一個機會。詳詢Opentix。

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