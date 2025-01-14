「山海聚」品工藝聚落創生價值 「指尖四季」賞施于婕纏花世界

笨港聚落以北港朝天宮傳統宗廟工藝為主軸，展中呈現的藝閣車與花燈，重現工藝遶境場景。（工藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立台灣工藝研究發展中心推出「山海聚」及「指尖四季」特展，以台灣工藝為橋梁，展現當地文化的豐富多樣性與工藝創作結合的多元面貌。即日起至4月27日，在工藝中心苗栗工藝產業研發分館登場。

「山海聚」特展呈現台灣工藝聚落生活文化圈裡，耕耘累積的工藝技藝與獨特的人文生態，以「海中有山、山中有海」為題旨，不僅呈現山海聚合相生相應概念，也是傳達工藝聚落由傳統工藝的淬鍊與當地的文化相交融，是世代傳承記憶與工藝技藝發芽的基石。展區細分為「海嶼」、「山海」兩個子題，描繪7個工藝聚落的故事，包含玉里聚落提出風土餐桌的工藝服務、大溪聚落的早期林木家具產業脈絡、南迴聚落的南島族群文化、澎湖聚落取材自然與海廢的工藝、笨港聚落以北港朝天宮傳統宗廟為主的工藝、安平聚落的劍獅文化，以及鶯歌陶瓷聚落的日常等。

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「指尖四季」呈現工藝家施于婕的纏花工藝創作成果。（工藝中心提供）

「指尖四季」特展則帶領觀眾走進工藝家施于婕的纏花藝術世界，完整呈現施于婕多年來的田調資料以及個人蒐藏的老物件等，讓觀者理解台灣閩、客纏花形式與使用文化的差異，工藝創作部分則有複刻作品、傳統纏花，以及在纏花創意融入多元複合媒材等的嶄新現代風格作品，探討纏花的流傳與文化意涵。詳詢工藝中心官網。

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