【藝術文化】林強攜手CSSSS 探索「聲音冥想」的無限可能

「聲音冥想：穿越聲音與寧靜的旅程」邀請電影配樂師林強共同演出。（黃浩攝影，Xero Xerco提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由Xero Xerco主辦、C-LAB台灣聲響實驗室協辦的「聲音冥想：穿越聲音與寧靜的旅程」邀請電影配樂家林強攜手台灣3D藝術家CSSSS，結合聲音藝術、科技與創意，將於1月18日在台灣當代文化實驗場立體聲場跨域演出。

C-LAB表示，林強近年不僅跨界至電影、舞蹈配樂，更常參與現場電音創作與演出，他將在這場演出中與3D藝術家CSSSS合作，用聲音與影像打造出一個沉靜又無邊的感知空間，參與者將透過不同的聲響重新認識聲音藝術的無限可能。

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C-LAB說明，「聲音冥想」的演出融入John Cage和Pauline Oliveros兩位當代音樂家的理念，John Cage 主張聲音與靜默無絕對界限，任何聲音都可以成為音樂，在他的經典作品《4’ 33’’》中，演奏者保持靜默，而觀眾則聆聽周圍環境的聲音，從而喚醒對當下的深度覺察；Pauline Oliveros則提出「深層聆聽」（Deep Listening）的概念，為一種全然投入的聲音體驗，不僅感知聲音本身，也探索聲音如何與內心及環境產生共鳴。

詳詢Xero Xerco聲淵臉書專頁。

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