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【藝術文化】NSO榮譽指揮呂紹嘉率團 NSYO台灣巡演21日啟程

2025/01/17 05:30

國家青年交響樂團將於下週展開巡演，後排左起客席鋼琴家翁重華、NSO代理首席鄧皓敦、長笛首席安德石、定音鼓首席艾庭安。前排左起NSO豎琴首席解瑄、雙簧管首席王怡靜、川流文化教育基金會董事長陳維滄、NSO榮譽指揮呂紹嘉、法國號首席劉宜欣、作曲家顏名秀。（記者凌美雪攝）國家青年交響樂團將於下週展開巡演，後排左起客席鋼琴家翁重華、NSO代理首席鄧皓敦、長笛首席安德石、定音鼓首席艾庭安。前排左起NSO豎琴首席解瑄、雙簧管首席王怡靜、川流文化教育基金會董事長陳維滄、NSO榮譽指揮呂紹嘉、法國號首席劉宜欣、作曲家顏名秀。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕由NSO國家交響樂團創立於2023年的NSYO國家青年交響樂團，每年精選來自世界各地近百名青少年演奏家，透過密集訓練與巡演，積累演奏實力與舞台經驗，去年暑假更首次前往星國、泰國，完成國際巡演。今年寒假巡演將於下週啟程，由旅德NSO榮譽指揮呂紹嘉親自率團，於21至25日，巡迴台北、花蓮、苗栗及嘉義演出。

NSO老師群指導NSYO的青年音樂家們排練。（NSO提供）NSO老師群指導NSYO的青年音樂家們排練。（NSO提供）

此次巡演曲目有3首，《胡桃鉗》老少咸宜，而柴科夫斯基的《第4號交響曲》雖常有人問對學生來說會不會太難？呂紹嘉則覺得只要是好的音樂，不管任何年紀的音樂家演奏，都會令人感動。此外，呂紹嘉認為應該安排一首本土作品，於是選了2022年跟客委會一起合作的顏名秀作品《孤塵》，呂紹嘉說，這首作品跟台灣很重要的作曲家江文也有直接關係，跟學生講解作品的來龍去脈，就像是一場世代對話，非常有意義。

《孤塵》取自江文也《北京銘》詩集〈沈默〉一詩，象徵江文也如同一粒漂泊的砂粒，窮其一生找尋安身立命的位置。透過5個連續樂段勾勒出江文也充滿傳奇色彩的人生篇章。NSO執行長郭玟岑也認為，透過這首本土作品，讓作曲家能親自分享創作理念，這是這一屆NSYO非常有意義的事情。

這群青年學子們在寒假期間努力排練，只為在舞台上展現最好的自己，希望將熱情傳遞給更多觀眾。特別為此次巡演返台的呂紹嘉表示，近幾年才開始指揮學生樂團，也很享受跟這些年輕音樂家們一起合作，「他們的學習精神非常好，大家都全神貫注，呈現超過百分之百的努力，這一切都讓我非常開心。」

巡演首站將於21日在台北國家音樂廳登場，緊接著23日前往花蓮東華大學藝術學院音樂廳、24日到苗北藝文中心演藝廳，最終站25日於新港藝術高中演藝廳演出，詳詢Opentix。

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