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【藝術文化】「讀劇匯」音樂劇創投提案頒獎 2團隊獲50萬基金

2025/01/17 05:30

逾90位業界專家舉辦圓桌論壇，針對音樂劇市場、行銷、產製、制度等層面展開討論。（榮耀基金會提供）逾90位業界專家舉辦圓桌論壇，針對音樂劇市場、行銷、產製、制度等層面展開討論。（榮耀基金會提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由榮耀基金會及文策院共同打造的「讀劇匯音樂劇創投媒合平台」，昨（16）日在台北表演藝術中心舉辦第1屆產業圓桌論壇、提案大會，以及閉幕頒獎典禮。最終選出唱歌集音樂劇場《爬上頂樓看月亮》，以及樂劇創製股份有限公司《阿媽的比基尼》2組團隊，各獲50萬元啟動基金。

榮耀基金會董事長雷輝（後排右5）、文化部政務次長李靜慧（後排右6）文策院院長盧俊偉（後排右7）與「讀劇匯音樂劇創投媒合平台」獲獎團隊、參與團隊，以及創投天使合影。（榮耀基金會提供）榮耀基金會董事長雷輝（後排右5）、文化部政務次長李靜慧（後排右6）文策院院長盧俊偉（後排右7）與「讀劇匯音樂劇創投媒合平台」獲獎團隊、參與團隊，以及創投天使合影。（榮耀基金會提供）

昨日超過90位業界專業人士，由躍演藝術總監曾慧誠、三點水製藝製作人暨共同創辦人李啟源、天合劇場駐團開發陳星佑、五口創意營運長孫明恩、獨立製作人鄭涵文、人力飛行劇團行政總監暨製作人張寶慧、大清華傳媒品牌營運總監陳姵妤、活性界面製作共同創辦人陳午明等人擔任桌長，共分8組，針對音樂劇產業的人才培育、市場拓展與行銷策略等面向展開討論，並對產業現況提出分析與小結。

8組團隊皆不約而同提到，產業人員無論是創作方或製作方，都需加強「商業敏銳度」以及「市場嗅覺」。曾慧誠表示，「年輕人缺乏專注練功的環境，創作人才的背景能力發展不太平衡，作品品質差異大，希望未來學院能與市場做對接。」此外，基礎人才過多，專業人才不足，導致產業無法有效晉級。陳午明認為，大部分表演藝術團隊缺乏商業性思考，以及產製流程模糊，加上市場過小，導致專業製作、創作人才不足，難以達成有效的明確分工。

榮耀基金會表示，自去年6月啟動長達8個月的音樂劇作品孵育及提案培訓計畫，從20多件申請作品中選出8組入選作品，向創投天使、潛在投資方以及資源方進行提案。

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