建築師畫家邂逅帝雉 羅榮源以奇想呈現台灣生態之美

建築師畫家羅榮源用另一種筆觸，呈現器宇軒昂的大冠鳩。（記者張瑞楨攝）

〔記者張瑞楨／台中報導〕身兼建築師與畫家兩種身分，有「奇想畫家」之稱的羅榮源，即日起至本月（10月）30日止，於中市中區台灣大道的「台灣太陽餅博物館」，舉辦「台灣特有鳥類畫展」，也倡議台灣生命共同體與環保議題，他說，台灣已知有500多種鳥，其中30種是特有鳥類，用面積計算，台灣堪稱是鳥類「大國」，他於疫情期間繪畫卅種特有鳥，他也從「畫鳥」中領悟台灣豐富生態，且特有鳥種最豐富之地，就是台中市的大雪山。

羅榮源把帝雉、建築，甚至是金魚，融入繪畫而呈現奇想。（記者張瑞楨攝）

羅榮源經營建築師事務所，曾任教逢甲大學建築系，主授油畫等學科達20多年，許多年輕建築師都是他的學生，他利用疫情期間，用畫家、生態角度繪畫台灣特有鳥類，「生態是台灣的未來、鳥類又是台灣生態的未來」。

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五色鳥是台灣特有種鳥類，台中市大坑就可見這種可愛鳥兒。（記者張瑞楨攝）

他說，鳥類也是台灣人生命共同體的一部份，其中，外國人最驚艷的千元鈔票上的帝雉，牠棲息於高海拔山區，常於雨霧之後現身，而有「迷霧王者」之譽，但他認為中海拔地區的藍腹鷳，也是很亮眼的特有鳥類，台灣已知有30種特有鳥類，用面積計算，台灣堪稱是特有鳥種的大國，「台灣不能被看扁」。

大雪山是最特有鳥種分布最密集地方，不過，羅榮源強調，不需要深入山林，也能一窺台灣特種鳥種的魅力，例如五色鳥，是顏色豔麗的小型鳥類，台中市的大坑就有，顯得器宇軒昂的大冠鷲（俗稱食蛇鷹），也能在台中市的和平區見到。

羅榮源說，以台灣特有鳥類為油畫主題，是彰顯台灣生態的重要，位於食物鏈上層的特有鳥類，例如大冠鷲，對生態變化很敏感，一旦生態被破壞，例如空氣品質變差，牠們立即絕跡。

另外，台中市北區雙十路育仁國小對面「法蒂瑪聖母堂」，就是由羅榮源設計，他也把該聖母堂的特徵「立體框架」融入油畫內，搭配特有種的台灣黑熊、藍鵲等意向，組合成饒富趣味的作品《法蒂瑪狂想曲》，亦能從中一窺建築師畫家的「繆司」奇想世界。

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