新竹市青草湖及波光市集改造 獲日本優良設計獎G Mark標章

新竹市青草湖有豐富自然景觀資源，是台語老片《難忘的鳳凰橋》取景地，透過市府的改造，再現湖岸風光。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府表示，日本2022GOOD DESIGN AWARD優良設計獎日前公布得獎名單，新竹市青草湖水岸環境改善計畫、波光市集和2021光臨藝術節從全球5,715件參賽作品中脫穎而出，獲G Mark標章。其中此次獲獎更是繼德國iF設計獎與紅點設計獎後，市府近年重大建設再度獲得國際指標性大獎肯定。

新竹市府整頓青草湖全長2公里環湖步道，並開放SUP立式划槳、天鵝船等水上活動。（記者洪美秀攝）

市府表示，這幾年透過設計力導入城市，改善長期缺乏優質公共建設的問題，陸續改造新竹公園全區環境、再塑南寮漁港、打造「微笑水岸」，而「青草湖風景區」更是從水質到設施進行更新，讓經典景點再現風華。並透過台灣設計展、光臨藝術節等全國指標性活動，引進優質藝文展演，讓新竹市不僅成為國際藝術家嶄露頭角的舞台、創造市民光榮感及對城市認同感。

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日本2022GOOD DESIGN AWARD優良設計獎日前公布得獎名單，新竹市青草湖水岸環境改善計畫、波光市集、和2021光臨藝術節獲G Mark標章。圖為波光市集（記者洪美秀攝）

市府表示，7年多來，竹市的重要建設屢獲國內外大獎肯定，獎項累計超過200件，繼獲「iF Design Award」、「Red Dot Award」等全球指標性大獎肯定，如今再獲「GOOD DESIGN AWARD」3座獎項。其中青草湖擁有豐富自然景觀資源，更是台語老片《難忘的鳳凰橋》取景地，過去水域淤積、水質優養化且設施老舊，經爭取中央經費進行改造，清除淤泥、改善水質、修復護岸休憩空間，整頓全長2公里環湖步道，並邀請水上活動業者回歸，開放SUP立式划槳、天鵝船等水上活動，青草湖人潮已從造訪人次每月1萬餘人提升到2萬人。

而獲金點設計獎標章且入圍台灣光環境獎決選的波光市集，再次獲得國際獎項肯定。另2021光臨藝術節用光雕、音樂、藝術讓古蹟說故事，打造9大建築光雕、76件藝術作品，透過光影、音樂、藝術投影在建築上，重新照亮舊城之美。

市府表示，日本GOOD DESIGN AWARD已有64年歷史，與德國IF產品設計獎、Red dot紅點設計獎、美國Idea傑出工業設計獎，同為全球認可的指標性設計大獎。

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