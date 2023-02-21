日本真言宗台灣別院落慶大典，聲樂家簡文秀獻唱祝福。（億光文化基金會提供）

〔記者游明金／宜蘭報導〕日本真言宗台灣別院今天（21日）下午在宜蘭縣礁溪鄉舉辦落慶大典，台灣聲樂家簡文秀獻唱台灣歌謠「望春風」等歌曲表達最高敬意！簡文秀說，雖然她是基督徒，仍覺得這是一個正向能量的活動，能夠帶給社會更多祥和與心靈平安。

台灣別院住持融永上師（右）與簡文秀是多年好友。（億光文化基金會）

日本真言宗台灣別院位在礁溪鄉忠孝路97巷33弄29號，今天的落慶大典，由日本高野山本院前官土生川正道大僧正，親率座下日本各地20餘寺院住持舉行殊勝庭儀、散華等百年傳統儀式。

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台灣聲樂家簡文秀應邀獻唱，包括〈又見炊煙〉、〈甜蜜蜜〉、〈如果〉、〈恰似你的溫柔〉、〈四月望雨〉等，用充滿台灣風情的經典歌曲，向來自日本的住持們以及所有的來賓致上最誠摯的祝福。

簡文秀說，雖然她是基督徒，但仍覺得這是一個正向能量的活動，能夠帶給社會更多的祥和與心靈的平安。

她指出，台灣別院住持融永上師是她多年好友，現已成為真言宗中院流第53代阿闍梨，別院特別供奉藥師佛及日本財神大黑天，現場也有日本20餘位住持，為現場信眾與來賓加持，求財求福。

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