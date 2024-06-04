為竹縣美術館取經 楊文科率團赴日訪東京都美術館

新竹縣長楊文科本月1日率縣府團隊參訪日本東京創立近百年的東京都美術館，為竹縣美術館新建工程取經。（擷取自新竹縣政府官網）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣長楊文科本月1日率縣府團隊參訪日本東京創立近百年的東京都美術館，實地了解美術館特色、展覽規畫設計、服務內容及運營管理策略，汲取其成功經驗，期轉化為未來新竹縣美術館的養分，為縣民帶來優質的藝文場館服務！

縣府表示，東京都美術館副館長貝瀨由明、東京都政府生活文化局官員接待新竹縣政府團隊，東京都議會議員、日本台灣友好議員連盟會長小礒明全程陪同。貝瀨副館長導覽並簡報美術館的歷史與現況。

請繼續往下閱讀...

東京都美術館創立於西元1926年，歷經開館及全新改建，是由東京都政府設立的公立美術館，以「豐富人心之據點」為目標，主要以舉辦日本國內外名品的多采多姿企畫展、與美術團體合作的展示和公開招募的團體展，也特別為兒童或殘障人士舉辦特別活動等，多元展覽及友善的服務，與竹縣打造全齡的美術館理念相符。

新竹縣長楊文科（左）贈送竹縣特產東方美人茶給東京都美術館副館長貝瀨由明（右）。（擷取自新竹縣政府官網）

楊文科表不，此行特來向東京都美術館取經，了解其策展規劃和內容，及其經營模式如何在支出大於收入下，仍能持續營運。

貝瀨副館長表示，美術館於2012年改建，由知名設計師前川國男所設計，改建時盡量不影響原建物的設計理念與建築，這是改建時的挑戰。而東京都美術館位在東京上野地區，周遭有上野公園、上野動物園等，附近經常舉辦各式活動，有大量人潮，地段非常好，讓營運上很順利。

副館長也指出，東京都美術館以「為都民振興美術」為目的，並按指定管理者制度，交由東京都歷史文化基金會管理。美術館6成經費來自東京都歷史文化財團捐獻，其餘4成則來自門票、餐廳、禮品等收入。

東京都政府生活文化局文化振興部文化施設的連携推進擔當部長富岡麻紀子表示，美術館須具備自身特點，讓觀眾能看到館方設計企畫推出的美術品，例如印象派特展展出印象派大師莫內的作品〈睡蓮〉，在東京都美術館才能看到。

楊文科與團隊也參觀館內大型個展「喬治．德．基里科：形而上學之旅」，感受這位大師約70年生涯的作品。

新竹縣文化局表示，新建美術館工程先期規畫6月底完成，預計2024年至2025年完成競圖及設計，工程經費預估20餘億元。基於位於竹北東興圳景觀公園廊道與總圖書館旁，將是縣內重要的文化地標與建設。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法