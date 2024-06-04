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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

貧窮旅行打開心視野 流浪者計畫徵件

2024/06/04 22:00

流浪者林品碩於尼泊爾燒屍廟Pashupatinath。 （林品碩、雲門提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕雲門「流浪者計畫」疫後於2023年再次啟動，今（2024）年第18屆計畫徵件已經展開，獎助對象為18至30歲的台灣青年創作者及社會工作者，提供最高達15萬元的旅費補助，用於獨自進行「貧窮旅行」，今年獎助旅行範圍，由亞洲擴及涵蓋外交部網站所列「亞西地區」及「亞太地區」。

「流浪者計畫」是雲門舞集創辦人林懷民於2004年捐出「行政院文化獎」獎金所創辦，多年來在智榮基金會持續支持下，至今已鼓勵160位獲獎者於亞洲進行「貧窮旅行」。2020年因疫情影響暫停3年，去年重啟吸引近200位年輕工作者申請，7人獲得獎助，其中已有2位獲獎流浪者完成旅行回台。

流浪者莊勝凱於日本二宮獨特殘響的海岸涵洞。（莊勝凱、'雲門提供）

去年底甫從雲門舞集離團的舞蹈工作者林品碩，今年1月前往尼泊爾群山，在海拔5千公尺的陡峭山壁面對高山症，努力緩和症狀，與疲憊及恐懼共存。林品碩表示，這段旅程對他而言，不僅是對自然和身體的挑戰，也是對生命、死亡和存在的深思。

對聲響藝術和合成器文化有濃厚興趣的莊勝凱，攜帶器材前往東京和大阪，途中決定暫時逃離原計劃，前往神奈川小城鎮二宮，過著簡單的生活，每天爬山、看海、觀察細小事物，重新體會聲音的力量與意義，體驗到「在吵雜的城市忘記聲音，在靜謐的時刻想起聲音。」

「流浪者計畫」於線上受理，熱愛表演藝術、影像、視覺藝術創作，或有志從事公共服務、地方創生等社會工作者可提出申請。徵件期限至6月30日截止，詳情可詢雲門官網（https://www.cloudgate.org.tw/wanderer-project）。

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