前總統嚴家淦後代被爆占用國定古蹟 文化部：溝通協調中

嚴家淦故居古蹟本體已修好，圖為東和館（右）及洋館（左）。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國定古蹟嚴家淦故居今（4）遭爆被嚴家淦後代占用，8年前以修復父親故居為由，至今未見修復進度，也未開放參觀，包括園區台銀2處空間，也經2度續借後拒絕遷出。

對此，文化部政務次長兼發言人李靜慧表示，「除依法辦理各項國定古蹟維護、管理工作，目前正持續與台銀、嚴前總統家淦紀念協會等溝通、協調，期盼國定古蹟能兼顧活化運用及文物妥善保存目標。」

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嚴家淦故居的洋館。（文化部提供）

據了解，位於台北市中正區重慶南路、博愛路一帶的嚴家淦紀念園區，包括國定古蹟「嚴家淦故居」、市定古蹟「自由之家」、「大同之家」，文化部為維護整體古蹟範圍向台北市都市計畫委員會提出都市計畫變更，成功從住宅區變更為保存區。原計畫採「預約制」開放民眾參觀。但至今在文資局官網仍顯示「古蹟整修中」。

今日《鏡週刊》報導，指嚴家淦四子、前國策顧問嚴雋泰成立的協會，遭爆8年前以修復父親故居為由，經文化部文資局出面，向台灣銀行無償借用鄰近2處古蹟空間暫放文物至今，且近5年取得古蹟維護標案共逾2,200萬元，台銀將決議6月底後是否續借。

嚴家淦故居庭園。（文化部提供）

嚴家淦故居原為日治時期台灣銀行高級官員宿舍，約興建於1915年前後，是一組和洋並存的建築，四周有優美的庭園。嚴家淦於二次大戰後來台任職，出任台灣銀行董事長，後來歷任政府多項專職，最後曾榮任副總統及總統，對台灣近代的經濟與政治發展貢獻良多，是研究這段歷史不可或缺的人物。民國64年嚴家淦繼任總統，在總統府的正式公文中稱這棟宅邸為「重慶寓所」，直至民國82年嚴家淦逝世為止，都在此地生活。

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