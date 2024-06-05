來哦！ 台灣工藝中心70歲生日 工藝遶境列車啟航

國立台灣工藝研究發展中心主任陳殿禮（戴帽者）化身工藝遶境列車長，敲鑼宣布工藝遶境環島行啟航。（記者陳鳳麗攝）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國立台灣工藝研究發展中心創立70週年，今（5）日起進行6天的「六五工藝節」活動，該中心借用媽祖遶境概念展開工藝遶境，列車從草屯啟航，將環台遶境6站，而端午連假請大家參加工藝辦桌，進行VR體驗和工藝占卜，還有經典電影欣賞。

工藝遶境列車啟航，列車長陳殿禮（戴帽者）帶著工藝界人士往典藏展場走，象徵列車開動。（記者陳鳳麗攝）

國立台灣工藝研究發展中心1954年由台灣工藝之父顏水龍創立，當時取名為「南投縣工藝研究班」，開始台灣工藝人才的培育、工藝文創的推動，今年已70週年，該中心選在顏水龍的生日6月5日，展開為期6天的「六五工藝節」系列活動，並借用媽祖遶境的概念，由該中心主任陳殿禮為工藝遶境敲鑼啟航，將進行全國6站的環島。

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台灣工藝中心70週年慶活動，取名「六五工藝節」，展出台灣工藝之父顏水龍的彩繪盤等作品外，也以他的生日做為工藝節名稱。（記者陳鳳麗攝）台灣工藝之父顏水龍的馬賽克作品《熱帶魚》，由台灣工藝中心典藏，5日並為該作品揭幕。（國立台灣工藝中心提供）

陳殿禮表示，媽祖遶境百餘年，近年來吸引眾多年輕人參與，而工藝遶境雖借用媽祖遶境的概念，但其實水龍早在1937年就進行5個多月的全台火車站環島展覽，今天起的工藝遶境從草屯啟航後，將停靠彰化、台東、台南、新竹、台北6站，展出典藏工藝品及人間國寶作品。

今天起展開的6天工藝節系列活動，每天有難得一見的典藏及人間國寶工藝創作展覽，另外，6日邀103歲漆藝大師王清霜等多位藝師和學生，現場傳授7項工藝。端午連假則是重頭戲，7日有100條工藝旅行路線啟航，端午連假則是重頭戲，8日以工藝辦桌的方式，邀工藝師當桌長與民眾互動；9日起連續4個週日，播放修復的經典電影，並有映後座談會和示範演出。

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