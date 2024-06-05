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百老匯《西貢小姐》6/14登演 台南送粽子祝票房包中

2024/06/05 17:09

音樂劇《西貢小姐》男主角Nigel（右）、女主角Abigail（中）和飾演工程師的Seann（左），今日先在台南文化中心亮相為戲宣傳。 （記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕百老匯音樂名劇《西貢小姐》世界巡演，將於6月14日在台南文化中心登演。今年舞台特色超逼真場景，聲光效果營造戰爭時刻，讓觀眾宛如身歷其境。

百老匯《西貢小姐》宣傳照。（台南文化中心提供）

這次音樂劇《西貢小姐》由金牌製作人卡麥隆．麥金塔許打造新版本， 繼結束高雄衛武營滿堂演出後，男主角Nigel、女主角Abigail和飾演工程師的Seann，今（5日）先來台南文化中心亮相和大家見面。

百老匯《西貢小姐》宣傳劇照。（台南文化中心提供）

Nigel 興奮表示，知道台南是台灣的文化古都，有很多藝術文化的傳承，超級期待能夠來台南演出，也希望利用空檔時間到處走走逛逛。他並分享心情，就讀音樂學院時就希望有朝一日演飾《西貢小姐》主角戲份，終於夢想成真。

Abigail 則說，能夠到台南這麼美麗的城市演出真的太棒了，感受到高雄結束後台下觀眾反應都超好，接下來也會帶給台南最震撼的演出。

Seann表示，自己飾演的角色有別於先前的版本，是製作人卡麥隆親自為其量身打造，一定會帶給大家最狂野最 Fantastic 的演出。 Seann也不避諱是「LGBT」（同志族群）一份子，站在舞台上展現才華，希望也能啟發觀眾重視多元社會與性別平權。

百老匯音樂名劇《西貢小姐》將在台南文化中心登演，今天製作人Torben（右1）率領演員與南市文化局副局林韋旭（左2）相偕宣傳。 （記者洪瑞琴攝）台南市文化局贈送粽子與台南古蹟限定點心，祝福《西貢小姐》演出順利，票房賣座。（記者洪瑞琴攝）

文化局副局長林韋旭特別因應端午節準備粽子送給演員們，祝福《西貢小姐》演出順利，票房賣座。林韋旭表示，《西貢小姐》提供青年專屬優惠5折，鼓勵年青人使用文化幣來看戲。

《西貢小姐》風靡全球，今年終於克服舞台道具技術，將劇迷最期待的1:1直升機與豪華凱迪拉克搬進全台劇院，呈現出西貢波瀾的戰亂歲月。台南場登演檔期6月14日至16日於台南文化中心。

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