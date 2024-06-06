嚴家淦古蹟爭議 小野：文化部3原則協調中

嚴家淦故居古蹟本體已修好，圖為東和館（右）及洋館（左）。（文化部提供）。

〔記者凌美雪／台北報導〕嚴家淦故居遭爆被其後代以修復父親故居為由，佔用多年至今，文化部長李遠（小野）今（6）日赴立院教文會報告並備詢時，媒體關注此事，李遠表示，文化部會朝著古蹟活化、文物的保存、民眾的權益3大原則協調。

李遠說：「文化部現在態度很簡單，因為古蹟還有2年半才會修好，跟台銀的租借是一段時間一段時間跟他租借，我們會朝著古蹟活化、文物的保存、民眾的權益這3種，3個原則繼續跟他協調中，據我知道文資局一直在跟台銀協調，因為6月底我們又到了那個租借期，就每隔一段時間租借期到的時候，我們就會來談。」

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位於台北市中正區重慶南路、博愛路一帶的嚴家淦紀念園區，包括國定古蹟「嚴家淦故居」、市定古蹟「自由之家」、「大同之家」，文化部為維護整體古蹟範圍規劃為保存區。嚴家淦四子、前國策顧問嚴雋泰成立的協會，8年前以修復父親故居為由，經文化部文資局出面，向台灣銀行無償借用鄰近2處古蹟空間暫放文物至今，台銀將決議6月底後是否續借。

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