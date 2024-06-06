墾丁首次大師級星空音樂會，張正傑社頂獻藝免費進場。（屏縣府提供）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏縣府為推動「屏東星旅行」，去年挖掘縣內10大觀星場域，帶動屏東觀光旅宿「星商機」，明（7日）晚間更首次邀請國際知名的大提琴家張正傑，來到墾丁社頂星空下演奏，全台上千名樂迷爭相走告，希望享受銀河下的悠揚樂音。

巡迴世界各地的大提琴家張正傑，是首度在屏東的壯麗銀河下演奏，更是第一次在社頂部落青翠的草地上舉辦演奏會，依據星象表挑選6月7日是農曆初二，屬於「新月」時刻，日落後，新月將在西方低空出現，隨著琴聲，迎接夏季星空從東方漸漸升起。

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大提琴家張正傑經常在大自然中演奏。（資料照，記者蔡宗憲攝）

張正傑指出，本次將帶來別開生面的樂曲，社頂部落是夜探梅花鹿的秘境，更是屏東生態旅遊的場域，將搭配逐漸浮現的壯麗銀河，展現靜夜星空的柔美與澄澈宇宙的遼遠。他也相當期待在這樣壯闊的場域演奏，期盼每個人都能陶醉在琴聲中，偶遇一閃而逝的流星。

屏縣府交旅處表示，活動安排台北市天文協會理事長劉志安與屏東縣天文協會理事長施世治提供星空導覽，現場更安排巨砲望遠鏡陣地，將帶領民眾探索迷人的深空天體。同時，也會安排星空導覽解說員，引導民眾用相機與銀河合照，留下難忘的一刻。「星光音樂饗宴」訂於明日晚上7點開始。

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