北流與AIT合辦音樂故事沙龍 來賓背景橫跨好萊塢演員、幹細胞生物領域

5位來自美國的嘻哈音樂人暢談國內外創作者所面臨的困難及選擇。（北流提供）

〔記者詹湘淇／台北報導〕「北流音樂故事沙龍」上週與美國在台協會（AIT）協力合作特別企畫「如果可以，我也想嘻哈到永遠」，邀請來自美國5位嘻哈音樂人對談，北流董事長黃韻玲、真言社創辦人倪重華、資深創作人朱頭皮等業界人士皆共同與會。北流表示，5位美國創作者皆有著驚人背景，例如好萊塢電影演員、幹細胞生物學領域工作，來賓們也在交流中討論了國內外創作者所面臨的困難及選擇。

北流表示，「北流音樂故事沙龍」之「島嶼嘻研社」以嘻哈為主題，3月時邀請朱頭皮、迪拉、陳嫺靜、Gummy B等不同領域的產業工作者，分享在各自崗位上的經驗、困難與突破點，讓不少有志想進入音樂產業的年輕世代深入了解產業界的現實面。北流上週也攜手美國在台協會，舉辦特別企畫「如果可以，我也想嘻哈到永遠」，邀集5位來自美國、不同背景的嘻哈創作人，除了帶來演出，更分享他們在一路走來的創作經驗與觀察。

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北流表示，這5位遠道而至的創作者，分別為來自紐約哈林區的音樂及藝術創作者Phes、打擊樂手同時是舞者的Dez、身兼演員及饒舌歌手的Rah Digga、資深專業DJ與製作人Rugged One，以及創作歷程已達20年之久的街頭塗鴉藝術家Jurne。5位來賓結束分享後，北流董事長黃韻玲表示，國內外創作者的困難，並沒有因文化、民族性的差異而有太大的不同，聽完他們分享自己的經歷，覺得深受感動，「他們都是在選擇中更確定自己要走的路。」

「北流音樂故事沙龍」上週與美國在台協會協力合作特別企畫「如果可以，我也想嘻哈到永遠」。（北流提供）

北流指出，街頭塗鴉藝術家Jurne原為幹細胞生物學領域的工作者，而後為了夢想放棄了一般人眼中看似前程似錦的工作，全心投入於創作中，這令黃韻玲印象深刻；身兼演員及饒舌歌手的Rah Digga，更曾在知名好萊塢電影《惡靈13》飾演Maggie一角，每位創作者皆有著令人意想不到的背景，也都為了理想及夢想義無反顧。

同樣身為創作者的朱頭皮表示，每個世代都有必須要克服的困境，雖然年代不同，但創作者所面臨的處境與困難仍未隨著時間消散。他笑稱，參與講座或課程時，常有主持人要他以前輩角度說一些鼓勵的話，但他首先會問台下聽眾：「誰喜歡創作？你確定嗎？」接著會告訴他們很多人看到舞台上的光鮮亮麗紛紛想投入，卻可能連續3年1塊錢收入都沒有，「如果聽完都還是願意加入，那才有意義。」

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