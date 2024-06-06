桃園閩南文化節6/8登場 歡慶端午體驗做香包、立蛋、親子陸上龍舟

2024桃園閩南文化節於八塊厝民俗藝術村舉行開幕記者會，活動將於6月8日至23日熱鬧登場。（記者謝武雄攝）

〔記者謝武雄／桃園報導〕「2024桃園閩南文化節」將於8日至23日熱鬧登場，今年活動規劃｢藝閣vs踩街｣、國際龍獅競賽、文化論壇、總鋪師辦桌、藝陣匯演等活動，其中9、10日兩天在八塊厝民俗藝術村，還有慶端午活動，安排作香包、立蛋等傳統體驗，以及親子陸上龍舟賽，最適合親子同遊。

2024桃園閩南文化節開幕記者會，副市長王明鉅帶領與會貴賓焚香祝禱活動順利。（記者謝武雄攝）

「2024桃園閩南文化節」開幕記者會今（6）日在八塊厝民俗藝術村舉行，副市長王明鉅表示，桃園閩南文化節舉辦至今超過10年，今年特別感謝壽山巖觀音寺、中壢仁海宮、南崁五福宮、桃園景福宮的支持，讓閩南文化節得以順利舉行。

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首先登場的是｢藝閣vs踩街｣活動，於8日下午3點在八塊厝民俗藝術村及大湳市區街道舉辦，來自社區、學校、宮廟及社團等40隊，競逐年度最佳團隊，今年特別增加踩街表演獎項，總獎金58萬元；另文化國際論壇於15日在市府綜合會議廳舉行，今年主題為「跨域連結‧本土國際」，包括3場專題演講、4場分組討論與綜合座談，邀請國內外重量級學者交流、對話。

2024桃園閩南文化節有精采多元的傳統活動，其中總鋪師辦桌重現美味「經典台菜」。（記者謝武雄攝）

｢藝陣大匯演｣於22、23日在陽光劇場舉行，以｢青龍、白虎、朱雀、玄武｣四大神獸為主題，今年首次引入演出團隊徵選機制，來自全台各地藝陣菁英拿出看家本領尬陣；另9日還有桃園國際龍獅競賽、16日還有總鋪師辦桌，內容精采可期。

值得注意的是，今年的閩南文化節首度推出數位集章活動，完成集章者還有機會得到文創紀念品，活動期間還舉辦攝影比賽，記錄場場熱鬧精彩的活動瞬間。各活動詳情可洽桃園閩南文化節官網（網址：https://reurl.cc/MODx4k）或桃園閩南文化臉書粉絲專頁（網址：https://reurl.cc/bln34d）查詢。

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