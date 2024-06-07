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避免設計抄襲爭議 李遠：台灣一定要非常重視原創

2024/06/07 13:00

新任文化部長李遠接受本報《官我什麼事》專訪。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕新任文化部長李遠接受本報《官我什麼事》專訪，談到近日台文館「阿龍」的抄襲事件，以及目前還備受關注的巴黎文化奧運台灣館主視覺，是否涉及過度參考或抄襲？身為文化部長，李遠表示，台灣一定要非常重視原創。

李遠說，原創可分為2種，首先，「並不完全是要跟人家不一樣才叫做原創，就文化的原創來講，最好是從傳統的元素去找」，「還有一種原創是什麼都沒有，它就是抽象的東西」，李遠強調，台灣一定要非常重視原創的原因，是因為台灣經歷過各種不同的文明跟文化洗禮， 慢慢累積發展成現在多元而兼容並蓄的面貌。

比如早期台灣歌謠中，可以看到日本演歌的元素，有人說那是抄襲日本的東西，但其實不是，「是因為在日本人統治台灣之後，台灣的歌當然就是日本的歌、日本的旋律。」 李遠認為那是在每個不同時代環境自然累積的文化養分。

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