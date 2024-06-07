撤中正紀念堂向獨裁者致敬的儀隊？ 李遠：有把握在任內做出改變

新任文化部長李遠（左）接受本報《官我什麼事》專訪表示，對於中正紀念堂轉型正義，有把握在任內做出一點改變。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕新任文化部長李遠接受本報《官我什麼事》專訪，對於備受關注的轉型正義中正紀念堂去威權化議題，李遠表示，有把握在任內可以做出一點改變。

台灣民間真相與和解促進會日前發聲明表示，文化部自2017年啟動中正紀念堂轉型的社會討論，2021年啟動階段性轉型計畫迄今已逾3年仍尚未落實，質疑新任文化部長李遠的態度。昨日在立院教文會的質詢中，也有立委關注是否應先撤除三軍儀隊向獨裁者致敬的儀式。

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對此，李遠表示，中正紀念堂轉型絕對不是文化部說了算，「他可能層級蠻高的，到行政院、到總統。」 如果從轉型正義的條文來看，是必須去威權。「不可諱言，2000年政黨輪替之後，中正紀念堂已經開始一直變，比如大中至正的門牌變成自由廣場，裡面的展覽開始慢慢改成是去威權的展覽，甚至於裡面的人都是當年受害者或者爭取民主的一些民主鬥士；展覽內容也一直變，所以是已經慢慢在去威權。」

「可是大家覺得最難處理就是那尊銅像，有很多人講出各種方式，都沒有辦法改變，因為他太難了；於是，大家就先針對儀隊要不要撤掉討論。」李遠說，「我沒有權利撤儀隊，因為是國防部的，我沒有權。但是我可不可以從這裡面找到一個大家接受的方式？」李遠指出，如果國防部願意，「我有把握，應該在我任內可以做出一點改變。」

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