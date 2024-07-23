（影音）傻眼！台南防颱修樹、樹幹砸到國定古蹟大南門城

國定古蹟大南門城部份磚牆受損，現場已清理。（南市文化局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕中度颱風凱米還未登陸，台南國定古蹟大南門卻因防颱修樹慘遭橫禍，城牆城垛被鋸斷的樹幹飛砸受損，少見這種情況，讓文史界大呼傻眼，質疑相關單位在古蹟旁修樹竟未謹慎做好防護措施。

工務局表示，為了解南門公園內樹木健康狀況，工局委託專業團隊進行樹木健檢，經健檢後發現南門城周圍南洋杉等樹木，因內部已腐朽具有倒伏風險。考量使用公園的民眾安全，因此在颱風前進行移除，移除過程損壞南門城磚牆，將依據文資規定邀集南市文化局、文資處等專家學者研討後續修復方式。

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南市工務局委外修樹，樹幹砸到國定古蹟大南門城垛。（歐財榮提供）

南市文化局指出，大南門及其甕城屬國定古蹟台灣府城城門及城垣殘蹟的一部分，過去曾因戰火和天災，導致城樓與城門毀損，因此南市政府分別在1977年及2000年進行重建及修復工程，有非常詳細的圖面與調查研究等資料，未來待文資局現勘決定後續修復程序後，會即刻展開修復工程。

南市文化局表示，修樹移除過程中不慎造成大南門城右側城剁部分損壞，昨（22）日中午第一時間獲報後，南市文化資產管理處即會同文化部文資局大分區及建築師至現場會勘，同時線上與文資委員討論，並進行緊急應變措施。明日將由大分區派員代表文資局至大南門城現勘，後續將依文資法規定展開修復及處理。

圖為今年4月7日「紅球在台南」最後一站在大南門城，吸引人潮朝聖，如今南洋杉（右）成最後身影。（記者洪瑞琴攝）

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