【藝術文化】兒童劇《劍獅出巡》8月重啟巡演 故事原鄉台南場原班人馬演出

無論新舊演員卡司，都擅長操偶與互動。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕南台灣濱海小鎮正是夏日炎炎正好眠時節，古老巷弄裡守護家宅的紅臉劍獅也打起盹，睡著睡著，嘴上咬的劍竟然掉了，嚇得劍獅急忙外出到處尋找，村裡的黃臉、黑臉劍獅也挺身幫忙，意外上演了3隻劍獅「出巡」的猜想，使村民們議論紛紛；劍獅們因為遍尋不著寶劍，想到向媽祖娘娘求救，媽祖娘娘給了什麼啟示呢？

《劍獅出巡》3隻劍獅友情的溫暖，活潑又逗趣。（記者凌美雪攝）

從小生長在濃厚民間信仰文化氛圍中的童書創作者劉如桂，以台南安平小鎮為背景，藉由民間習俗中常見的避邪物「劍獅」，透過圖畫書活潑的形式轉化成奇幻故事，圖畫書《劍獅出巡》不僅獲得信誼幼兒文學獎，2018年改編成互動兒童劇巡演也大受歡迎。今年適逢台南400年，原班人馬再度聚集，將在故事起源地台南演出。

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巧妙運用燈光及剪影的轉換，營造出空間想像，打造出沉浸式的劇場感。（記者凌美雪攝）

「辟邪守護」的信仰，是許多文化傳承的軌跡，信誼基金會營運長廖瑞文表示，《劍獅出巡》重啟巡演，希望以台南安平地區傳統民宅門簷及照壁上常見的趨邪吉祥裝飾「劍獅」，向親子觀眾傳遞在地文化的關懷與融入傳統信仰的可貴，故事中3隻劍獅的友情，用活潑但深刻的方式，扎根在新世代孩子們的童年記憶中，讓孩子們更能領會安平守護神「劍獅」的文化表徵。

此次經典重現，除原班人馬兒童戲劇專家王友輝擔任顧問、林孟寰編劇、周浚鵬導演之外，更邀請到曾獲世界劇場設計展新銳設計組燈光設計金獎的舞台總監藍靖婷，以及舞台設計謝均安等，組成專業合作優秀團隊。舞台設計取材自台南安平巷弄，以三面式環繞舞台呈現古意盎然的紅磚巷，巧妙運用燈光及剪影的轉換，營造出空間想像，打造出沉浸式的劇場感。

演員卡司更是堅強，多來自台灣知名偶劇團，不僅熟練劍獅戲偶的臉部操作，加上舞獅、布袋戲戲偶的特質，且擅長與兒童互動。台北場由新加入的演員擔綱，包括王婷、邱忠裕、高振庭、陳佳豪、盧侑典、賴澤儀；台南場則是初創的原班人馬李書樵、陳佳豪、盧侑典演出。

廖瑞文表示，《劍獅出巡》系列故事出版後深受大小朋友喜愛，作家劉如桂將在7月28日親自帶領親子展開「跟著圖畫書去旅行」走讀之旅，售票一出立即秒殺，可見受歡迎程度；民眾也可在暑假期間親自到安平，循著故事場景穿梭巷弄、尋找劍獅，然後看表演。巡演行程將率先於8月2至4日在台北信誼好好生活廣場知新劇場演出5場；8月23至25日，在台南市立圖書館新總館哇劇場演出5場，詳情可詢Opentix（https://reurl.cc/706lMd）。

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