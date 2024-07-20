一秒到法國左岸！台南藍晒圖全新彩繪牆結合AR技術亮相

走上左岸咖啡館2樓可以翻閱品牌不同年份推出的經典產品包裝，走入時間軸挑戰記憶。（台南市文化局提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕藍晒圖文創園區跨界合作新亮點，與統一左岸咖啡館攜手合作，讓左岸咖啡館實體館首次來到台南設置快閃店，加上結合虛擬實境的吸睛外牆彩繪，彷若走入法國左岸，駐足遙望窗外的巴黎鐵塔享受時光！

藍晒圖文創園區全新外牆壁畫亮相，其設計呼應了左岸的浪漫想像及藍晒圖園區透視裝置的創意，創造又一種風格浪漫的立體視覺效果，讓人穿梭巴黎塞納河左岸及台南藍晒。壁畫更結合了AR技術，現場只要對著彩繪外牆掃描，即可讓畫面動起來，提供強烈的沉浸感，還能進一步與插畫中的人物、貓咪及氣球互動，讓來園民眾不同時間來，都可以有不一樣的互動效果。

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藍晒圖文創園區跨界合作新亮點，與統一左岸咖啡館攜手合作，讓左岸咖啡館實體館首次來到台南設置快閃店。（台南市文化局提供）

走進左岸咖啡館，空間融合法式木質地板、立體鑲邊牆面及迷人金屬色澤，營造出獨特的法式浪漫氛圍。玻璃櫥窗提供絕佳的打卡場景，讓民眾盡享拍照樂趣。循著牆面上的時間軸指引來到2樓，可以親手翻閱左岸咖啡館品牌不同年份推出的經典產品包裝，走入時間軸挑戰記憶。

此外，延續左岸咖啡的人文風情及結合台南在地的豐富內涵，邀請台南6家獨立書店選書，將咖啡與閱讀相結合，創造出咖啡、書籍和影像交織的人文空間，展現品牌對在地書店的支持。

文化局長謝仕淵表示，文創園區的空間應用不再僅僅是品牌進駐、商品販售或工作坊的形式，而是透過不斷創新的空間應用方式，開創更多可能，為民眾帶來更新鮮豐富的文化體驗。即日起至9月15日，左岸咖啡實體快閃店將在藍晒圖文創園區限時限地開放，歡迎大家前來體驗。

藍晒圖文創園區全新外牆壁畫亮相。（台南市文化局提供）

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