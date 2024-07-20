台南新化武德殿1世紀 走讀週邊百年建築與景點一起慶祝

新化武德殿走過百年歲月，透過深度采風，見證地方之美。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南新化武德殿竣工迄今正好1世紀，公私協力，串連週邊百年歷史的建築與景點一起慶祝，如老街、蘇家古厝、日式宿舍群、虎頭埤風景區、中興大學林場等，透過深度采風的形式，走讀在地人文風情，別具意義。

新化武德殿百年慶系列活動由台南城市文化協會主辦，首部曲「旅客觀光深度導覽」今天（20日）登場，開幕式後，隨即展開采風行程。

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台南城市文化協會理事長王榮森表示，被列為歷史建築的武德殿，竣工於1924年，曾經因為老舊而修復過，如今風華再現，走過1世紀的歲月，值得紀念，推出系列活動。

王榮森說，邀請在地導覽達人，針對老街、武德殿、日式宿舍群，以及虎頭埤、蘇家古厝、興大林場等同樣歷經百年風華的建築與景點，進行深度的觀光解說，更進一步了解新化的歷史文化。

新化武德殿走過百年歲月，透過深度采風，見證地方之美。（記者吳俊鋒攝）

今天的開幕活動，民進黨立委林宜瑾、郭國文與民進黨議員余柷青、黃肇輝，以及觀旅局副局長鄭道立等到場，參加采風的親子擠滿武德殿廣場，氣氛熱烈。

鄭道立指出，市府於2015年以老街及其週邊的武德殿、日式宿舍群，還有附近的楊逵文學紀念館等，加上林場與虎頭埤等建築、設施、景點，成立「大目降文化園區」，也藉此推動在地觀光。

新化區長吳金喜提到，當地舊稱大目降，是平埔族西拉雅族聚落，具有豐厚的歷史底蘊，以及富饒的山林生態，2020年入選全國的經典小鎮之一，兼具文化、自然與美食，被稱為台南人的後花園。

王榮森感謝各界的鼎力相助，讓活動順利進行，東榮社區理事長趙阿明也提供在地風味餐，還有熱心的志工夥伴，包含陳楠修、曾進發、嚴保重、林麗美、趙玉珍與張淑珍等人以精采的解說，讓在地居民與外來遊客看見新化之美。

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