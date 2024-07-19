（影音）小野部長到台南 透露愛呷蚵仔麵線

文化部長李遠今日到台南出席何文杞逝世周年紀念展開幕式，提出「100文化基地」政策構想。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕文化部長李遠（筆名小野）今（19）日到台南生活美學館，出席何文杞逝世周年紀念展開幕儀式。這次是他上任後首度參加台南公開活動，提出「100文化基地」政策構想，受訪時也透露很愛台南美食蚵仔麵線。

李遠表示，準備最近發表整個文化部政策，其中連結台灣南北文化基地，所謂文化基地構想，就是剛開始是社區營造、地方創生，還有很多文化場館，但是他覺得大家都各自做，以台南美學館串連南部7縣市為例就跟構想很接近，將來資源重點把100個文化基地建立起來，一個可以互相支援分配，藝術家可以來往，然後大家不會各自為政。

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李遠說，現在青少年文化幣使用，最多的就是書店占約40％，再來是電影院，文化場館可能是第3，可以增加誘因吸引來看美術展、聽音樂會，這樣的文化體驗串聯更多資源，今天到台南生活美學館後，原有的文化基地想法更加堅定。

李遠表示，其實台灣經過這麼長一段時間的社造整理，很容易找到這些點，現在是如何串聯這些點的資源，最後可以變成一個文化產值跟經濟，慢慢產生經濟效應。文化就是生活、生態，產生經濟就可以永續經營，為什麼韓國的文化會那麼強，是因為把文化當做國家的經濟力，直接在國外可以產生產值，台灣是晚了一些，但是這個時候剛好差不多可以做這些事情。

未當文化部長之前，李遠推動「千里步道」常到台南，其實也是他很熟悉的地方。被問到最愛哪樣台南美食？他幽默笑說「這個問題很難回答，每樣都很喜歡，其中最愛的有蚵仔麵線」，而且他住在萬華「加蚋仔」（南萬華舊名），南部人很多，講台語攏通，更有很多南部來的飲食文化，以前在台南看到的「椪糖」（膨糖），現在台北也有了！

台南社大台江分校執行長吳茂成表示，李遠熱愛土地，不僅多次探尋台江， 說過「千里步道的開始是台江」， 還跟學子徒步「台江青春伴行」，一起守護河川，守護土地。吳茂成說，曾帶領李遠品嚐台江海鮮粥、豆花都讚不絕口。

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