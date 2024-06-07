十三行博物館首度與韓國國家級博物館締結姊妹館

新北市十三行博物館長羅珮瑄與韓國國立海洋博物館長金鍾海（左）簽訂《學術文化交流協定書》，締結姊妹館。（新北市十三行博物館提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市文化局十三行博物館長羅珮瑄7日與韓國國立海洋博物館（National Maritime Museum of Korea）館長金鍾海簽訂《學術文化交流協定書》，締結姊妹館，兩館於6月8日世界海洋日前夕簽署，攜手推動水下文化資產教育，促進全球海洋文化交流，也為台灣在水下考古學術領域邁出重要一步。

羅珮瑄表示，韓國國立海洋博物館是全韓國最大的海洋博物館，同時也是全球首間綜合性海洋博物館，位於韓國釜山市，於2012年開館，透過收藏、展示和研究韓國海洋歷史和文化相關的文物、文獻和藝術品，保存豐富海洋遺產，不僅記錄了韓國的航海技術和海洋貿易史，也展示了古代船舶、漁具和航海儀器等，對於保護和傳承韓國的海洋文化具有重要意義。

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新北市立十三博物館與韓國國立海洋博物館（如圖）簽訂《學術文化交流協定書》，締結姊妹館。（新北市十三行博物館提供）

今年受十三行博物館姊妹館「韓國全谷史前博物館」引薦，來台參與「2024新北考古生活節」、「新北國際考古論壇」活動，也帶來仿鑲嵌螺釹漆盒等考古體驗活動，大受民眾好評，兩館也為考古專業研究及推廣交換意見，促下結盟契機。

羅珮瑄表示，此次是十三行博物館首度與國外的國立博物館建立合作關係，象徵開啟新北市水下文化和考古研究領域的新篇章，同時增加文化資產研究推廣量能及國際能見度，不僅能促進兩館之間的學術交流和資源共享，也將為兩國民眾提供更多了解彼此文化和歷史的機會。

更多資訊請至十三行官網http://www.sshm.ntpc.gov.tw或粉絲專頁https://www.facebook.com/13hangmuseum查詢。

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