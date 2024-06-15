郭芳如指揮 竹東高中管樂團蕭如松藝術園區展演

連續兩年獲高中管樂團特優的國立竹東高中管樂團，今（15）日在蕭如松藝術園區的日式木造老屋前展演。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕連續兩年獲高中管樂團特優的國立竹東高中管樂團，今（15）日在蕭如松藝術園區展演，新生代台灣青年指揮郭芳如特地從義大利返國擔任指揮，為這場公演表演了〈Born to be wild〉等多首曲目，獲得在場熱烈掌聲。

蕭如松藝術園區表示，指揮郭芳如是BMI布加勒斯特國際指揮比賽特別新秀獎與樂團獎得主，目前擔任新竹縣立交響樂團與新竹縣立青少年管樂團的常任指揮，多次帶領樂團赴各地展演及積極參加國際音樂節。曾與巴爾的摩交響樂團、華盛頓國家交響樂團、羅馬尼亞布加勒斯特交響樂團、布達佩斯DUNA交響樂團、義大利米蘭愛樂樂團等樂團合作。

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新生代台灣青年指揮郭芳如。（記者廖雪茹攝）

郭芳如的父親為竹東鎮長郭遠彰，從小在耳濡目染下，對音樂十分喜愛，大學資訊傳播學系畢業後即回鄉協助父親的樂團事務，並學習指揮，2022年疫情期間，她赴羅馬尼亞參加指揮等比賽獲得樂團及特別指揮獎，進而取得美國美國霍普金斯大學進修的機會。

目前，郭芳如在美國霍普金斯大學琵琶第音樂學院攻讀指揮演奏文憑學位，在國際知名指揮馬琳・艾索普指導下學習，已就讀第2年。進修期間，她利用耶誕假期或者請假回來指導高中管樂團，竹東高中管樂團在她的指導下，連續2年獲得特優；她在出國前指導竹北高中管樂團，也連續4年獲得特優。

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