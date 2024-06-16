學者爭取東勢社會館尖塔等3處納入史蹟 中市文資處：社會館不符登錄基準

學者申請將東勢社會館尖塔納入台中市史蹟保存；台中市文資處表示，之前已會勘過不符合史蹟等登錄基準，除非有新事證，否則不會再審查。（民眾提供）

〔記者歐素美／台中報導〕台中市東勢區社會館尖塔、抗戰陣亡將士紀念碑、萬人塚第一次埋葬處，有多位學者認為可凸顯台灣近代史中東勢客家莊重要地位，爭取納入台中市史蹟；台中市文化資產處長李智富表示，東勢社會館之前已有人提報文資，經查委員會勘認為不符古蹟指定或歷史建築登錄基準，未予列冊追蹤，除非有新事證，否則原則上不會再重啓審查。

在東勢區從事田野調查的學者表示，東勢社會館尖塔興建於1937年，已有97年歷史，建物仍可看到當時十三溝的工法，以及牆面用大甲溪鵝卵石當作建材，東勢人稱呼這座尖塔為中山塔，尖塔旁邊是日治時代的東勢公會堂，國民政府之後稱為中山堂，現為台中市老人福利服務中心。保存尖塔，可以同時保存東勢社會館的歷史遺蹟，同時保留中山堂等歷史記憶。

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學者申請將位於東勢區的抗戰陣亡將士紀念碑，納入史蹟保存。（民眾提供）

抗戰陣亡將士紀念碑，碑文中說明日本國理番陣亡，加上日本軍染病過世，總共陣亡288人，埋葬於此，碑文日期是大正十四年十月（民國十四年），也就是距今有99年歷史。在921 地震後，曾經有修復過。 這是見證日本在東勢理番的歷史，東勢經歷過921地震後，本街全毀，但是紀念碑仍保持完整，彌足珍貴。

此外，1910年日本政府在豐勢路興建台車軌道，挖出大量骨骸，1911年就地興建萬善祠。1925年紀念碑完工、1926年東勢公會堂落成、1937年東勢社會館和尖塔落成，附近的萬善祠不宜在原處，萬人骨骸因此於1926年遷移至1公里外的本街保安祠。

在地學者轉述指出，根據中研院特聘研究員柯志明調查，萬人塚實為林爽文事件死亡的七千多人，新社台地原閩籍居民三千多人全數屠殺，戴潮春事件死亡兩千人，加上白旗軍陣亡者，加起來約有一萬多人，這裡是台灣清朝林爽文事件罹難者屍骨放置的第一現場。學者陳玉峰於2000年曾調查，萬人骨骸在1926年從塔下方的墓地轉移到本街延平里保安祠時，當時夜深人靜，牛車載運，牛鈴聲聲響，本街戶戶大門緊閉，當地耆老印象深刻。

對於學者申請將東勢區社會館尖塔、抗戰陣亡將士紀念碑、萬人塚第一次埋葬處等三處納入史蹟，台中市文資處長李智富表示，東勢社會館之前有人提報文資，經委員現勘認為社會館不符古蹟指定或歷史建築登錄基準，未予列冊追蹤，除非有新事證，原則上不會再重啓審查；至於另二處若接獲提報，將會請委員前往勘查。

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