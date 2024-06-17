紙風車368走完屏東最終站宣布啟動第3輪 縣長周春米回應很給力

「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」完成屏東最終站後宣布將啟動第3輪，屏東縣長周春米（中）當場表示，縣府必定全力支援。（紙風車提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」昨（16）日在春日國小完成屏東縣最後一場演出，歷時11年，走完屏東縣33鄉鎮市。「368」全國計畫也正式進入倒數10場，紙風車文教基金會執行長張敏宜於現場宣布，「368」第3輪即將啟航。

「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」昨（16）日在春日國小完成屏東縣最後一場演出。（紙風車提供）

紙風車兒童藝術工程自2006年開跑至今18年，其中，第一輪「319鄉村兒童藝術工程」，理念為「讓孩子接觸藝術」，將多元的表演形式帶到各鄉鎮，打開孩子的藝術視野，累積769場、近160萬觀眾。第2輪「368鄉鎮市區兒童藝術工程」，秉持「為台灣孩子再勇敢一次」的使命，強化孩子對家鄉的了解與土地的連結，演出內容也加入每縣市的「在地故事」。

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在昨日完成屏東最後1場之後，「368」全國計畫也正式進入倒數10場，紙風車文教基金會執行長張敏宜於昨晚現場宣布，延續「368鄉鎮市區」的第3輪兒童藝術工程即將啟航，目標是「永續啟航 延續對故鄉孩子的愛」。

春日國小學生看戲笑開懷。（紙風車提供）

張敏宜說，「世界是不平靜的，用創意可以解決很多問題，紙風車希望透過戲劇讓孩子學習解決問題的創意、累積面對未來的勇氣，讓故鄉孩子的笑容永續。目前每一縣市完成的當下，都不是結束，而是第3輪的開始，希望每一個在場鄉親都能夠延長對故鄉孩子們的愛，支持368藝術工程第3輪啟航。」

對此，屏東縣長周春米表示，「感謝紙風車368工程帶著國家劇院級的演出到屏東縣，縣府必定全力支援。昨（15）日在霧臺鄉、今日在春日鄉，紙風車完成了屏東縣最終場演出，這過程總共花了11年，感謝屏東在地企業的傑生社會福利公益信託基金會、昇恆昌基金及各界熱心人士，在11年間對屏東孩子的照顧。家鄉的孩子自己多照顧！邀請屏東的鄉親，合力支持紙風車368工程走第3輪，讓屏東縣33鄉鎮市的孩子不必再等11年。」。

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