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（影音）基隆建市百年 復刻百年七堵車站風貌
基隆七堵鐵道時光故事展復刻七堵火車站昔日風貌。（記者盧賢秀攝）
〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆建市100年，基隆市文化局將於6月22日起在七堵鐵道紀念公園舉辦《七堵鐵道時光故事展》，重現七堵火車站昔日風貌，打造一個IP鷹站長，希望民眾走進這座百年木造車站，回味七堵鐵道記憶。
文化局江亭玫局長指出，《七堵鐵道時光故事展》將帶領民眾回到百年前的七堵火車站及七堵調車場的記憶，特邀微縮模型藝術家徐志綱，以及裝置藝術家Tim Hong用不同創作形式，展現七堵火車站百年記憶之旅。
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基隆七堵鐵道時光故事展復刻七堵火車站昔日風貌。（記者盧賢秀攝）
展覽共分為4大展區，包括「鐵道記憶門廊」、「重返鐵道時光」、「鐵道時光軌跡」、「等待的滋味」，並透過七堵散步地圖引導民眾探索七堵美食、宗廟信仰及周邊觀光景點等。讓民眾一睹車站昔日風采，看見在地生活與車站的點點滴滴。
戶外有「海鳥一家人」裝置藝術，復刻七堵黑金時代的人力推車，讓民眾瞭解七堵採礦情景，並體驗當時運送煤礦的情境。
《七堵鐵道時光故事展》展期6月22日至12月22日，每週末規畫有假日市集、街頭藝人表演活動、專人導覽、手作體驗等豐富的周邊系列活動，還有限量版紀念車票與展覽限定帆布袋免費送。詳細活動內容，可上基隆市文化局官網活動專區查詢（ https://www.klccab.gov.tw/ ）；另七堵鷹站長IG （qidu1912） 已開設，歡迎大家立即追蹤。
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