清大「王默人周安儀文學館」落成 將成推廣台灣文學重要據點

捐出近2億台幣成立清華大學文學講座及蓋文學館，已逝的旅美作家王默人與妻子周安儀離鄉40載回台灣落根，周安儀今天也出席文學館落成典禮，將致力於推廣台灣文學。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕位在清華大學相思湖畔的「王默人周安儀文學館」今天落成。由建築師黃聲遠從王默人小說《地層下》中的礦坑及穿山隧道取得靈感，沿人社院到相思湖起伏的地形，建造這處隱於山林的文學館，這也是王默人與周安儀夫妻捐近2億台幣成立清華文學講座與蓋建文學館並推廣台灣文學的基地。

清大文學館座落在清華相思湖畔及人社學院旁，充滿詩意，可提供文學創作者靈感與養份。（記者洪美秀攝）

清大表示，文學館與南校區即將落成的文物館、宏亮美術館未來將連成一線，成為清華最美的文學與美學路徑，培養青年作家的基地。且文學館不僅是儲藏文學作品的空間，更是一處活生生、動態的環境。可讓師生與自己和文學及自然對話。

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清華人社院院長李卓穎指出，文學館規畫可容約80人的開放式劇場空間，及典藏並展出王默人夫婦手稿、作品與珍藏的展覽室、講堂、圖書室、會議室、研究室。

清大文學館座落在清華相思湖畔及人社學院旁，充滿詩意，可提供文學創作者靈感與養份。（記者洪美秀攝）

清華台文所所長王鈺婷表示，文學館將打造清華藝文品牌、建構學術教育場域與實踐永續發展經營三大面向，未來會逐步開展國際駐校作家計畫、名人講堂、青年創作工作坊、台灣文學國際交流等計畫。

清大前校長賀陳弘表示，清華人從朱自清到胡適引領白話文學，深植在清華的靈魂中；清大文學館的落成，要感謝王默人與周安儀，讓文學長河流淌下去。

清大文學館座落在清華相思湖畔及人社學院旁，充滿詩意，可提供文學創作者靈感與養份。（記者洪美秀攝）

文學館由清華名譽博士、旅美小說家王默人及夫人周安儀捐建，王默人本名王安泰，曾任報紙記者、副刊編輯、電視台總編輯等職，創作專注台灣社會在經濟開發過程中產生的矛盾及不公義現象，作品反映底層人民的真實處境，擅描繪人物在困境中與命運搏鬥、至死不屈的形象與精神。2017年王默人在清華大學推薦下角逐諾貝爾文學獎。

但王默人3年前在美國舊金山家中辭世，離鄉近40載，他的骨灰也在上週末歸鄉，安座於新竹大坪頂的永恆之丘。周安儀說，先生王默人認為要打造一流的清華，也應注重文學。他們2014年捐款350萬美元成立「王默人周安儀文學講座」，因講座辦公室及演講場地都必須借用，於是賣掉為退休準備的兩單位公寓，支持文學館興建。

清大王默人周安儀文學館座落在清華相思湖畔及人社學院旁，充滿詩意，周安儀今天出席文學館落成典禮，並發表新書。（記者洪美秀攝）

周安儀今天也發表新書「追憶似水流年——周安儀回憶錄」，以散文體描述生命史的四個劫難，包括幼時曾患輕度小兒麻痺症，成年時又歷經脊椎嚴重位移，之後因夫婿發表的文章不見容於當時的政治環境，一同赴美打拚、開創地產事業的歷程。

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