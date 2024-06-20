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清大教授李怡嚴大愛慨捐8500萬及黑膠唱片 校方成立「怡嚴音樂聆賞室」播放古典黑膠唱片

2024/06/20 15:01

清大教授陳信文對黑膠唱片播放器的唱針鑽石針頭特別感興趣，也關心喇叭振膜用的是鈹、還是鋁鎂合金，研究精神十足。（清大提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕清大物理系退休教授李怡嚴今年1月以87歲高壽辭世後，捐出畢生積蓄8500萬財產和6萬冊書籍及數百張珍貴黑膠唱片。校方近期在旺宏圖書館3樓318室成立「怡嚴音樂聆賞室」，並播放李怡嚴所留的經典古典黑膠唱片，這也是李怡嚴傳愛清華計畫的一部分，不少教授聆賞古典黑膠唱片，感動其音樂流瀉的厚實與溫暖。

清大圖書館從李怡嚴的遺愛基金中支用2百多萬，購置奧地利製的黑膠唱盤、真空管擴大機及一對法國製的純鈹振膜喇叭，並邀請李怡嚴的嫂嫂曾小美、故舊好友及校內師生齊聚「怡嚴音樂聆賞室」，聆賞李怡嚴生前所留的300多張古典黑膠唱片。

清大圖書館館長林登松介紹李怡嚴教授捐贈的3百多張黑膠唱片，這只是其中一小部分。（清大提供）

李怡嚴的好友退休教授賴建誠在聽黑膠唱片所流瀉的音樂時感慨，儘管李怡嚴生前從歐洲購置收藏很多原版唱片，像1950年錄製的華格納歌劇，鋼琴家陳必先的鋼琴曲唱片，但他從未擁有這麼好的播放設備。「這麼好的音樂，可惜他聽不到了。」賴建誠說，「但我會找機會、去看李怡嚴時跟他說。」

參與「怡嚴音樂聆賞室」首次音樂欣賞活動的圖書館館員陳姿臻說，平常都從手機裡聽數位音樂，謝謝李怡嚴的遺愛清華，讓她有機會聽到這麼好的樂聲，「一下子就穿透到心裡，真的被感動到了。」

圖書館林登松館長說，「怡嚴音樂聆賞室」除黑膠唱盤，也可播放音樂CD，以後學生不必出校門，在圖書館內就能上課聽音樂。

清大怡嚴音樂聆賞室的奧地利製黑膠唱盤。（清大提供）

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