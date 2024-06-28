擴大舉辦！暑期戲劇「北桃幸福038+」 4週末6場次免費看

暑假兒童戲劇演出「新北幸福038」今年擴大至桃園市龜山區；圖為去年活動畫面。（林口公所提供）

〔記者董冠怡／新北報導〕暑假兒童戲劇演出「新北幸福038」今年擴大至桃園市龜山區！林口區長廖武輝、泰山區長鄭淑敏、八里區長林俊宏、龜山區長張嘉平表示，從7月13日起至8月10日，4個週末「六藝劇團」將表演6個場次（林口3場、其他3區各1場），主題從「醜小鴨愛呱呱呱」到「西遊大冒險」，各有特色，毋須事前報名，而且活動免費、自由入座。

「北桃幸福038+」首場（7月13日）「醜小鴨愛呱呱呱」在林口區公所7樓禮堂；第二場（7月14日）「秘密蹺蹺板」在泰山區同榮國民小學；第三場（7月20日）「南洋奇遇記」在八里區大埤頂活動中心；第四場（7月21日）「蓋亞密碼」在龜山區樂善寺，4場室內下午3點演出；第五場（8月3日）「小紅帽任務」在林口區小熊公園；壓軸場（8月10日）「西遊大冒險」在林口區竹林山觀音寺，2場戶外下午5點演出。

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廖武輝說，去年暑假首辦「新北幸福038」迴響熱烈，共計近3000名大小朋友參加，家長們期盼擴大舉行，最後增至6個場次，長年耕耘兒童戲劇的六藝劇團，把環境保護、多元文化融合、兒少自我保護、節能愛地球等議題融入展演，屆時還會有互動及有獎徵答、追劇集點抽獎、觀後感徵件等相關活動。

鄭淑敏說，泰山場「秘密蹺蹺板」，將透過西瓜爸爸、橘子媽媽幽默風趣的演繹，為孩子建立身體界線認知，懂得自我保護，學習性別平等觀念與知識。

林俊宏說，八里場「南洋奇遇記」以菲律賓、泰國、印尼與越南不同風俗民情，傳達各國迥異的文化內涵，進而更尊重、包容多元文化。

張嘉平說，龜山場「蓋亞密碼」著重能源消耗議題，藉由戲劇表演帶出節能減碳愛地球的重要性；詳細活動場次資訊可上公所、劇團臉書粉絲專頁查詢。

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