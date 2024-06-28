點燃柴燒創意， 「2024苗栗陶柴燒暨陶瓷藝術博覽會」徵件至9月6日止。（苗縣府文觀局提供）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣擁有悠久的陶藝歷史，苗栗陶藝術節也吸引不少藝術家創作與展出作品。苗栗縣政府文化觀光局指出，今年品牌升級專注柴燒陶瓷的國際競賽、展覽，改為舉辦「2024苗栗陶柴燒暨陶瓷藝術博覽會」，除了展出作品外，並分為「柴燒創作類組」和「當代創作類組」徵集，即日起徵件至9月6日止，期盼透過博覽會讓苗栗縣成為全球柴燒陶瓷藝術的重鎮。

苗栗縣長鍾東錦表示，舉辦「2024國際苗栗柴燒暨陶瓷藝術博覽會」除展示苗栗豐富的陶藝成果，並提升苗栗在國際陶藝界的影響力。希望透過博覽會，呈現苗栗陶藝的傳承與創新，更讓全世界認識陶藝重鎮的魅力。

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鍾東錦也強調，無論是藝術作品，還是日常使用的器具，作品反映藝術家的個人感受與靈感，同時也展現了生活的質感與藝術的真誠。博覽會的目的是激發更多創意，推動苗栗成為國際陶藝界的創意熱土，吸引全球的關注。

苗縣府文化觀光局長林彥甫表示，博覽會將於11月16日正式開幕，展覽至12月15日止，除展示來自不同陶藝家的作品，並舉辦多場陶瓷技術交流活動。

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