「極至體能舞團」 「台中和平國小舞蹈隊」及捏麵人大師吳俊毅 加拿大英文電視台宣傳台灣

「和平國小舞蹈隊」在歡迎晚宴中表演歌唱。（記者張伶銖攝）

〔駐加特約記者張伶銖／溫哥華28日報導〕「2024台加藝文節」將於溫哥華時間6月29日拉開序幕，來自台中由團長石吉智帶領的「極至體能舞團」、由台中和平國小校友陳恩澤率領的「和平國小舞蹈隊」，以及捏麵大師吳俊毅均已搭機抵達溫哥華，他們把握時間加緊練習及準備，力求呈現最完美的演出。

「極至體能舞團」的表演將結合台灣傳統藝術掌中戲。（記者張伶銖攝）

來自台灣的表演團體26日接受了溫哥華多元文化英文電視頻道Shaw Multicultural Channel的採訪，在「台加藝文節」開幕前即已登上加拿大主流電視台，開始為台灣藝術文化宣傳。

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「極至體能舞團」的現代舞表演。（記者張伶銖攝）

「極至體能舞團」的藝術總監及團長石吉智以英文介紹「極至」是台中第一個專業現代舞團，他自己則是在師專學美術。一直以來，石吉智總是鼓勵年輕舞者，不斷挑戰體能極限，讓肢體如同作畫般，所以他的編舞風格呈現多元且不設限制。石吉智說，這次的編舞將融入台灣的傳統藝術元素，包括掌中戲，相信將帶給加拿大的觀眾從未有過的視覺享受。

和平國小校長陳恩澤則說，這次「和平國小舞蹈隊」的成員有11名是小學生，有幾個是大學生，他們有原住民、有漢人，也有新住民，代表台灣的不同族裔。

陳恩澤接受Shaw Multicultual Channel的採訪。（視頻截圖）

陳恩澤指出，小朋友均是第一次出國，就來到遙遠的加拿大，小朋友都非常興奮，由於機票並不便宜，並無家長能夠隨行，小朋友都需要隨行老師協助，包括上台前的化妝也都是由老師包辦。陳恩澤說，這次得到台中教育局補助一半的機票費用，再加上其他企業的慷慨贊助，才能成行。

石吉智接受Shaw Multicultural Channel的的採訪。（視頻截圖）

捏麵人大師吳俊毅將在「台加藝文節」教小朋友製作捏麵人。吳俊毅說，他在行前已經製作了包括多啦A夢、寵物狗及可愛動物造型的作品，他並帶齊了所有工具，例如可以刷出貴賓狗狗毛紋路的祕密工具。他說，他有信心在現場教會小朋友做捏麵人。

為了歡迎台灣表演團體的到臨，駐溫哥華台北經濟文化辦事處及台加文化協會在26日舉辦了歡迎晚宴，包括駐溫哥華台北經濟文化辦事處副處長邱建義及僑務組組長陳碧蓮等駐外官員均出席晚宴。

主辦單位台加文化協會動員多名義工到機場接機，雖然有些義工曾在台灣拜訪表演團體，但絕大多數的義工均是第一次見到「極至舞團」及和平國小的小朋友們。但由於義工們都是旅居在加拿大的台灣鄉親，人不親土親，大家在機場一見面即感到熟悉，一談話很快就找到同鄉。

和平國小校長陳恩澤說，負責接待的義工黃太太住在台中東勢，和平區和東勢區就在附近，等於他一下飛機就找到台中同鄉，特別感到親切。

吳俊毅正在介紹如何製作貴賓狗。（記者張伶銖攝）

「2024台加藝文節」29日開幕至7月1日為戶外嘉年華表演，有來自台灣及加拿大的20組表演團體，展現具有多元文化特色的音樂及舞蹈表演。揚名國際的「北一女中樂儀旗隊」也將來到溫哥華參加「台加藝文節」，在7月1日加拿大國慶日當天演出。

「2024台加藝文節」各項活動詳情可瀏覽網址tccfestival.ca。

吳俊毅的捏麵人作品唯妙唯俏。（記者張伶銖攝）

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