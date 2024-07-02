護國神山挺「16歲正青春藝術節」 台南青少年以藝術體驗「轉大人」

台南「16歲正青春藝術節」，今日在台南文化中心啟動。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「護國神山」台積電也守護台灣藝術強壯！以台南獨有的文化傳統「做16歲」為概念而打造的「16歲正青春藝術節」，獲得台積電文教基金會支持，包含劇場表演、專題講座、戶外展演、視覺展覽、市集及多元體驗課程等系列活動，提供青少年以藝術形式體驗成年禮傳統禮俗。

「16歲正青春藝術節」讓台南青少年以藝術體驗「轉大人」。（記者洪瑞琴攝）

今（2）日開幕式，台南市長黃偉哲表示，感謝台積電文教基金會與市府合作舉辦系列活動，為台南傳統文化傳承付出心力。「16歲正青春藝術節」結合看戲、做戲、市集與街舞等系列活動，讓青少年朋友透過不同方式參與表演藝術，以不同方式「轉大人」，也讓文化與藝術同時向下札根。

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台積電文教基金會執行長許峻郎表示，台積電在日本熊本縣設廠後，更促進文化交流機會，曾引進本土藝術團隊灣聲樂團與熊本第一高校合唱團合作，藉由藝術加深台日情感，未來也有機會把熊本青少年帶來台南交流，「16歲正青春藝術節」透過老師手把手傳承藝術，是基金會值得推廣的文化活動。

台南新藝獎得主吳建興於台南文化中心假日廣場的創作《堆鐵》。（記者洪瑞琴攝）

「16歲正青春藝術節」即日起至8月11日於台南文化中心展開，其中品牌節目「青少年扮戲計畫」，今年以主題《O》盛大迎接10周年，邀請專業師資帶領青少年在劇場「轉大人」做成年禮。

文化局表示，「青少年扮戲計畫」以藝術深耕結合生命教育方式，透過口述歷史劇場形式，將青少年的生命故事轉譯呈現，10年來共約4萬人次參與，488名青少年接受培訓，其中118位進入國內外藝術系所就讀。

此外，配合今年藝術節主題《築夢》，首度加入視覺藝術，邀請2023台南新藝獎得主吳建興，於台南文化中心假日廣場戶外平台創作《堆鐵》，傳達追求夢想的路上需要層層堆疊與累積，未來的形塑由自己創造，展期即日起至8月18日。

「青少年扮戲計畫」的第10部原創作品《0》，將於8月9日、10日11日售票演出。詳情可上「16歲正青春藝術節」粉絲專頁查詢。

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