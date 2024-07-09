「吳榮賜與台灣求真派的刀刀相傳」特展登場 看三代職人的傳藝故事

桃園市副市長蘇俊賓（左3）和吳榮賜（左4）等人敲槌主持「我們刻劃武聖千秋─談吳榮賜與台灣求真派的刀刀相傳」開展儀式。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪木藝歷經百年傳承，財團法人大嵙崁文教基金會於大溪木博館展館的藝師館辦理「我們刻劃武聖千秋─談吳榮賜與台灣求真派的刀刀相傳」展覽，介紹台灣木雕求真派三代職人（第一代潘德、第二代吳榮賜、第三代吳欣益）的傳藝故事，今（9）起展至10月13日，本次展覽主題為「武聖千秋」，以關聖帝君及三國五虎將相關之木雕創作為展出核心，同時做為「2024大溪大禧」特展之一。

國寶級藝師吳榮賜（左）和兒子吳欣益（中）一同參加「我們刻劃武聖千秋─談吳榮賜與台灣求真派的刀刀相傳」的開展。（記者李容萍攝）

45歲策展人吳欣益表示，本次展覽分3個展區，分別以他的外公潘德（於1979年過世）、父親吳榮賜（76歲）及傳承家業的自己為主題，展出外公潘德大師60年前創作的「復刻神將偶頭」系列、父親吳榮賜藝師以「殘影刀法」雕刻的作品，以及自己和副市長蘇俊賓為小孩製作的DIY木作玩具，希望以生動有趣的方式讓大家體會木藝生活，感受古今雕刻工具的演變。

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「我們刻劃武聖千秋─談吳榮賜與台灣求真派的刀刀相傳」展出展出吳欣益外公木雕大師潘德60年前創作的「復刻神將偶頭」系列。（記者李容萍攝）

蘇俊賓蒞會指出，大溪木藝生態博物館即將邁入10週年，自己從小就在木材行長大，對木材特別有情感，這次受邀一同展出「大象溜滑梯」、「公園攀登架」及「電子花車」等3件充滿回憶及童趣的作品。他鼓勵家長投入木藝創作，透過木作玩具與下一代分享童年回憶，讓藝術走出櫥窗變成生活的一部分。

「我們刻劃武聖千秋─談吳榮賜與台灣求真派的刀刀相傳」展出吳榮賜精雕作品。（記者李容萍攝）「我們刻劃武聖千秋─談吳榮賜與台灣求真派的刀刀相傳」展出吳榮賜家族三代精雕作品。（記者李容萍攝）

木博館館長陳倩慧提到，被稱為台灣木雕求真派始祖的潘德，為大溪最早成立的百年社頭「樂安社」所製作的張苞與關興兩尊神將偶頭，至今仍在每年六廿四大溪普濟堂辦理關聖帝君聖誕慶典時，隨「樂安社」隊伍出陣遶境；而第二代吳榮賜以雕塑宗教神佛雕像開始起家，不斷精進創新後轉變為藝術性創作，並持續推廣技藝傳承及創新，共展出34件精彩木雕作品，包含「復刻神將偶頭」系列、「蜀國五虎將」、「北定中原」、及「老將黃忠」等作品，並可欣賞吳榮賜藝師以獨創的「殘影刀法」呈現動態揮動刀劍的連續動作效果，件件精雕細琢、生動傳神。

另外，7月13日及21日辦理2場「金光閃閃瑞氣千條—體驗DIY」工藝體驗課程，邀請市民跟隨藝師透過保麗龍雕刻不倒翁、明信片貼金箔等創作，親身體驗實作「傳統粧佛」中「粗坯技藝」的雕刻技法，以及神像「安金箔」等2項工藝技法，讓木藝走入生活。

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