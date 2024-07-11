西原高校行進樂隊+世新啦啦隊 台日共組奧運級應援演神曲

西原高校行進樂隊與世新啦啦隊強強聯手，可謂奧運級冠軍組合。（文總提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕2024總統府音樂會「自由之力」，將於7月20日晚間7點於兩廳院藝文廣場舉行，為即將參加巴黎奧運的台灣好手加油。文化總會特別邀請到世界大賽第一的「沖繩縣立西原高等學校行進樂隊」，與國際賽事常勝軍世新大學啦啦隊強強聯手，以台日青年世代火紅的動漫歌為演出曲目，共組「台日啦啦隊」。

沖繩西原高校行進樂隊將首次訪台演出。（文總提供）

主辦文化總會表示，西原高校行進樂隊於2022年，在素有「音樂界奧林匹克」之稱的荷蘭WMC世界音樂大賽中奪得冠軍，而在日本全國行進樂隊大賽中也創下5次第1名的輝煌紀錄。成立20年結合競技與舞蹈的世新大學啦啦隊，則曾培養出許多國家代表隊的選手參加世界級的錦標賽，多次拿下前3名，且啦啦隊運動已獲得國際奧林匹克委員會認證，未來可望成為最新的奧運項目。

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世新大學啦啦隊是國際賽事常勝軍。（文總提供）

此次突破性的強強組合，不僅呼應為奧運應援，更是在表演藝術上的創新嘗試，跨越國界，結合台日能量，融合音樂、競技、舞蹈，為觀眾帶來聽覺與視覺的雙重盛宴。兩隊將攜手展現台日友情與熱血元素，並利用舞台的高低落差，堆疊出豐富的陣型、走位、競技與舞蹈，為演出帶來豐富的視覺與聽覺變化。

活動將於電視及網路平台全程直播，詳詢文化總會臉書（https://www.facebook.com/GACCTW）。

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