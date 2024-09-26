梵谷名畫〈繫泊的船〉香港拍賣 估價破 16 億台幣

〔編譯陳成良／綜合報導〕梵谷（Vincent van Gogh）的名作〈繫泊的船〉（Les canots amarres）將於9月26日晚間在香港進行拍賣，估計成交價高達 5,000 萬美元（約新台幣 16 億元）。若能如預期拍出，有望創下亞洲史上最貴的西方畫作紀錄。

《法新社》報導，佳士得（Christie’s）此次拍賣將成為其香港新亞太區總部開幕的焦點活動，〈繫泊的船〉預計拍賣價格介於 3,000萬至5,000萬美元（約新台幣 9.6 億至 16 億元之間。這幅作品不僅展示了梵谷藝術風格的重要轉折，也標誌著他生涯中的關鍵時刻。

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目前，亞洲最昂貴的西方畫作是米榭-巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）的〈戰士〉（Warrior），於 2021 年在香港以 3.236 億港元（約合新台幣13.2億元）的價格拍出。而此次即將拍賣的梵谷作品來自義大利波旁兩西西里王室（Bourbon Two Sicilies）的收藏，佳士得形容它為「梵谷最具歷史意義、首次在亞洲拍賣的畫作」。

〈繫泊的船〉創作於 1887 年夏天，地點是位於巴黎郊外的阿涅爾（Asnières），一個著名的划船聖地。這幅作品屬於梵谷在該地創作的約 40 幅畫作之一，標誌著他從過去的寫實風格轉向使用明亮色調和更具表現力筆觸的印象派探索。

梵谷在 1887 年 10 月寫給妹妹維萊米恩（Willemien）的一封信中曾提到：「今年夏天在阿涅爾作畫時，我看到了前所未有的色彩。」這封信不僅反映了他對色彩的熱愛，也道出了這段創作時期的心境。

根據香港《南華早報》，波旁兩西西里王室的卡米拉公主（Princess Camilla）形容這幅畫作「具有非凡的歷史意義」，並表示選擇在香港拍賣是為了開拓日益擴大的亞洲收藏市場，因為「亞洲收藏家對西方藝術的興趣日漸濃厚，收藏基礎也越來越雄厚。」

梵谷於 1853 年出生於荷蘭，他是西方藝術史上最具影響力的藝術家之一。在他短短十年的藝術生涯中，共創作了約 2100 件作品，包括 860 幅油畫。他於 1890 年去世，卻成為後世永遠銘記的藝術巨匠。

除了〈繫泊的船〉外，佳士得還將展出其他 45 件來自 20 世紀與 21 世紀的傑作，包含法國印象派繪畫大師莫內（Claude Monet）及國知名塗鴉藝術家班克西（Banksy）的作品。

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