竹南2號倉庫登錄歷史建築，中山168盼持續活化各地糧倉。（記者蔡政珉攝）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕被稱為「苗栗小松菸」的藝文空間中山168，向台鐵承租老舊閒置的台鐵竹南2號倉庫，並裝潢成為地方文化、工藝推廣基地。中山168也申請歷史建築的文資審查，盼保存珍貴空間，經審議後，苗栗縣府文觀局11日表示，竹南2號倉庫登錄歷史建築。中山168創辦人徐嘉明也表示，盼持續推動活化。

苗栗縣府文觀局指出，台鐵竹南2號倉庫二戰後由鐵路局沿用日治時期興建倉庫之工法與材料，興建的貨運倉庫，其屋桁、扶壁柱、火打梁構造與形式乃至五金零件皆具有建築技術之價值。

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竹南2號倉庫登錄歷史建築，中山168盼持續活化各地糧倉。（記者蔡政珉攝）

徐嘉明說，之前台鐵董事長杜微曾至台鐵竹南2號倉庫視察，提到竹南2號倉庫的獨特性與完整性良好，贊成中山168繼續使用不要間斷並活化。如今台鐵竹南2號倉庫順利通過審議成為歷史建築。而中山168目前進駐竹南2號倉庫，屬於使用中空間，徐嘉明表示，後續將朝修復再利用計畫努力，也希望全台類似空間可持續活化開放給年輕人使用，未來會於修復再利用計畫將未來可能發展樣態呈現。

徐嘉明強調，台鐵竹南2號倉庫在台鐵倉庫中可說非常精緻，室內結構等具備時代意義。且糧倉可衍伸台鐵運輸史，為當時貨物集散空間，說明當年產業文化包括中港溪煤炭、糖業等。

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