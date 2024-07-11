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「苗栗小松菸」藝文空間中山168糧倉基地 獲登錄歷史建築
「苗栗小松菸」藝文空間中山168糧倉基地，獲登錄歷史建築。（苗栗縣政府提供）
〔記者蔡政岷／苗栗報導〕被稱為「苗栗小松菸」的藝文空間中山168，向台鐵承租老舊閒置的台鐵竹南2號倉庫，並裝潢成為地方文化、工藝推廣基地。中山168也申請歷史建築的文資審查，盼保存珍貴空間，經審議後，苗栗縣府文觀局今（11）天表示，竹南2號倉庫登錄歷史建築。
苗栗縣府文觀局指出，台鐵竹南2號倉庫二戰後由鐵路局沿用日治時期興建倉庫之工法與材料，興建的貨運倉庫，其屋桁、扶壁柱、火打梁構造與形式乃至五金零件皆具有建築技術之價值。
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中山168創辦人莊雅婷曾說，台鐵雖然在各縣市仍留有糧倉，但是保存的完善狀況不一，竹南2號倉庫的狀況佳，希望能妥善保存。莊雅婷也說，申請歷史建築單純為了替地方留下珍貴倉庫。
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