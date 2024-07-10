讓說客語更自然融入生活 苗縣府辦「客語聊天」給獎金

「苗栗縣大人細子鬧熱打嘴鼓比賽」將於8月31日在台灣客家八音戲曲推廣中心舉辦，每組第一名獎金2萬元、第二名獎金1萬6000元，第三名獎金1萬元，各組另有7名佳作，獎金3000元。（記者彭健禮攝）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗是客家大縣，客家人口占62.5％，近年推動各項客語推廣計畫都被客委會肯定， 創下六連霸佳績，縣府文化觀光局8月底將舉辦「苗栗縣大人細子鬧熱打嘴鼓比賽」，藉由參賽民眾透過主題用客語「即席聊天」3分鐘，讓說客語更自然融於生活。縣長鍾東錦今（10）日上午參加宣傳記者會，覺得獎金太少；主辦單位縣府文化觀光局也當場加碼，各組前三名獎提高為2倍，佳作獎金提高為3倍。

苗栗縣政府文化觀光局8月底將舉辦「苗栗縣大人細子鬧熱打嘴鼓比賽」，藉由參賽民眾透過主題用客語「即席聊天」3分鐘，讓說客語更自然融於生活。（記者彭健禮攝）

鍾東錦表示，考量家庭是客語傳承的重要場域，今年強化推動「客語家庭」，盼讓客語回歸家庭使用，今年辦打嘴鼓比賽，希望增進親子間平日就習慣以客語對話互動，讓下一代從牙牙學語時，就能在家中自然而然地「學講客」、「會講客」。

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縣府文觀局長林彥甫說明，「苗栗縣大人細子鬧熱打嘴鼓比賽」將於8月31日在台灣客家八音戲曲推廣中心舉辦，加碼後每組第一名獎金2萬元、第二名獎金1萬6000元，第三名獎金1萬元，各組另有7名佳作，獎金3000元。

比賽於7月15日上午9點30分起開放線上報名，分幼兒、國小低年級、中年級及高年級共4組。（記者彭健禮攝）

文觀局指出，該比賽於7月15日上午9點30分起開放線上報名，分幼兒、國小低年級、中年級及高年級共4組，參賽隊伍必須有一名學童及一名同住親屬，每隊人數上限4人，比賽以生活情境訂定如買衫褲、去餐廳食飯、打球仔等14題。

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