【藝術文化】國家語言研究發展中心設置條例草案通過 文化部：將落實語言保存與發展

文化部次長李靜慧表示，國家語言研究發展中心會處理跨語言別、跨領域的研究，單一領域語言，如客語、原住民語還是由原單位負責。（行政院提供）

〔記者鍾麗華、董柏廷／台北報導〕行政院昨（27）日通過文化部提出的「國家語言研究發展中心設置條例」草案，將設置行政法人性質的國家語言研究發展中心（以下簡稱「語發中心」），做為國家語言專業性組織，發揮跨語言、跨領域研究、調查、保存及資源整合等功能，並函請立法院審議。文化部長李遠表示，由於許多本土語言面臨傳承危機，語言史料及語料的保存迫在眉睫，因此，文化部積極推動設立國家語言的專業組織，以強化國家語言研究與資源整合的能量，落實語言的保存與發展。

行政院發言人陳世凱昨日在院會後記者會時轉述，行政院長卓榮泰院會中表示，語言是基本人權，多元包容是台灣民主的價值，此次草案是為落實「國家語言發展法」，營造平等、友善的多元語言環境，讓每位民眾都能更有自信、更有尊嚴使用母語。文化部政務次長李靜慧指出，國家語言研究發展中心會處理跨語言別、跨領域的研究，單一領域語言，如客語、原住民語還是由原單位負責。

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根據草案，語發中心業務內容包含：全國性語言普查、調查及研擬國家語言發展報告；跨語言語料、史料蒐集、研究、典藏及出版；研發統整各語言拼音及書寫系統；語言語料數位應用的研發；研究改進語言能力認證制度及技術，辦理或受託辦理語言能力認證；規畫整合語言相關人才培育及流通機制；受託辦理語言推廣相關業務；建置及維運整合型之國家語言資料庫平台，以及國內外語言研究發展交流及合作等。

文化部指出，針對行政院於111年核定通過的國家語言整體發展方案，包含文化部、教育部、原民會及客委會等部會推動情形進行報告，4部會皆依方案7大策略內容積極推動，包括加強語料保存、標準化書寫系統、優化語言認證、擴大推動活動、營造語言友善環境、強化教學資源、輔助資源等，從教育、文化、生活各領域，結合學校、家庭及社區，全面推廣及復振多元的國家語言。

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