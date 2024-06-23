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【藝術文化】植變客家美學展 從當代藝術照見客家精神美學

2024/06/23 05:30

花藝師楊耿權大型裝置花藝作品〈望遠山〉淬釀茶香、米香、菜香演繹客家印象。（台北市客家文化基金會提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由財團法人台北市客家文化基金會主辦的「植變客家美學展」邀請花藝師楊耿權及馬來西亞客籍動畫師劉靜怡，以「植物」與「食物」為主題，轉譯客家印象成為藝術作品。即日起至9月20日在台北市客家文化主題公園客家文化中心登場。

劉靜怡〈Taiwan Nature 塵世之外〉以台灣風土為創作主題，呈現台灣紅藜。（台北市客家文化基金會提供）

楊耿權花藝師的創作，以客家常見食材為靈感，創作4件大型裝置藝術，〈茶香飄過新店溪〉、〈望遠山〉、〈打個卡讓你知道〉、〈勞動與運動〉呈現客家傳統文化的「變」與「順應」。千百年來客家人因著生存不斷遷徙，在農業時代，以惜福愛物的精神，因地制宜將盛產的作物曬乾後，加工為方便保存或攜帶的食材，民眾現場可嗅聞作物散發的馨香氣味，近距離感受植物之美。

馬來西亞客籍動畫師劉靜怡，以逐格動畫手法探索女性與植物的共通處，展出「植物動畫合輯」，帶給觀展民眾一場視覺、聽覺饗宴，其作品〈Taiwan Nature 塵世之外〉以台灣風土為創作主題，由山上楓香種子出發，到較低海拔的台灣紅藜與五節芒種子、乃至近海區域的鮮蚵、蛤蜊、海瓜子互相碰撞清脆悅耳的聲音，以台灣地景大自然物產媒材，再現台灣山景、地景、海景自然紋路的原始樣貌。

此外，更舉辦「餐桌文化小旅行」，將客家農村生活經驗，轉化為城市輕旅行的遊程亮點，邀請民眾透過花藝展示、大自然物產媒材動畫與餐桌文化，透過特色飲食、童玩及相聲學客語的套裝行程，以輕鬆好玩的遊程，引領民眾認識客家文化內涵。詳詢台北市客家文化主題公園官網。

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